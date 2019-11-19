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19 Kasım 2019 Salı 10:06

Üniversite Kampüslerindeki Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, üniversite kampüsleri ve kampüs dışında bulunan ek binalarında, öğrenci yurtlarında, öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlarda görev yapan güvenlik görevlilerin eğitti.

Üniversite Kampüslerindeki Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verildi
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Etkili İletişim, Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kollukla İlişkiler, Terörle Mücadele, Asayiş, Güvenlik ve Narkotik Suçlarla Mücadele konuları hakkında 12-13 Kasım 2019 tarihlerinde (210) özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, öğrenci yurtları, üniversite kampüs alanı ve dışında görevli özel güvenlik görevlilerine yönelik olarak düzenlediği bu eğitim ile Üniversitelerde eğitim-öğretimin özgür ve güvenli ortamda sürdürülebilmesi sağlanmış olacak. Özel Güvenlik Görevlileri'nin görevi Üniversite kampüsleri ve kampüs dışında bulunan ek binalarında, öğrenci yurtlarında, öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlarda karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkabilecek kavga olaylarında öğrenci ile ilk teması kurarak, olayların büyümesini engellemek.

Ayrıca İnönü Üniversitesi kampüs alanında aynı tarihlerde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce alınan mevcut güvenlik tedbirleri gözden geçirilmiş güvenlik tedbiri alınan bina tesis ve alanlarda kullanılan araç-gereç, teçhizat ve özel güvenlik görevlileri yerinde kontrol edilerek kampüs alanının risk analizi yapıldı.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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