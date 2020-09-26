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26 Eylül 2020 Cumartesi 13:58

Üniversiteyle İşbirliği Yaparak Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yol çizgileri figür çalışmaları boya kalitesi artırılıyor.

Üniversiteyle İşbirliği Yaparak Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İnönü Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü arasında yapılan işbirliği desteğiyle yol işaretlemelerinde kullanılacak boyaya fosfor katılarak bir kademe daha belirginlik süresinin uzatılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili görüşmeler hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Özer, “Sahadaki personelin boya uygulanması sonrası kısa sürede yıpranması, yapılan işi olumsuz etkilediğinden dolayı İnönü Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ile görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sonucunda üniversite akademisyenleri bize yardımcı oldular. Karşılıklı soru cevap şeklinde yapılan işlerin enine boyuna derinliğine tahlil ve bilgilendirmeler paylaşıldı. İşin standart seviyede kaliteli, sürdürülebilir, uzun ömürlü ve ekonomik verimliliği ve estetik çevresel etkilere tahammüllü bir sonuca vardık” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmayla ilgili İnönü Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Yunus Ünal ise, “Boyanın kısa sürede yıpranmasına sebep olarak durum tahlilleri laboratuvarlarımızda yapılmakta. Yol işaretlemede kullanılan boyaların renklerinin seçimi aşamasında dışarıdan temas eden tozun belirginliği etkileme noktasında en aza indirgenmesi ve kahverengi boyaya fosfor katılarak bir nebze de olsa belirginlik süresi uzatılabilir” şeklinde konuştu.

Bu çalışmalar sonrasında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol işaretleme çalışmaları daha uzun ömürlü ve kalıcı olacağı belirtildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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