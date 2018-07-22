Ünlü yemek Blogger’larından Malatya lezzetlerine tam not

Malatya Valisi Ali Kaban’ın davetiyle önceki gün Malatya’ya gelen Blogger’lar Battalgazi, Yeşilyurt ve şehir merkezindeki çeşitli turistik yerleri gezerek yöresel yemeklerin tadına baktı.

Sosyal medyada binlerce takipçileri bulunan Blogger’lar takipçilerine Malatya yemeklerinin lezzetlerini anlatarak, Malatya’ya gelmeleri ve şehrin lezzetlerini tatmaları tavsiyesinde bulundu. Şehirde ünlü olan bir kebapçıda kebabın tadına da bakan Blogger’lar kebabı çok beğendiklerini söyledi.

"Malatya bir gastronomi şehri"

Malatya’da gastronomi olarak çok güzel mekanlar gezdiklerini söyleyen Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaim, "Bence Malatya, Türkiye’de gastronomi şehir olmaya aday değil, bir gastronomi şehridir. Sadece bunun çok iyi tanıtılması ve pazarlanması gerekiyor. Malatya dediğimiz zaman sadece kayısı akla geliyor ama aslında Malatya’nın çok daha güzel lezzetleri var. Ben bu noktada Malatya’da bir lezzet festivali tadında bir festival yapılmasını buradan öneriyorum” dedi.

"Malatya’nın Adana’dan ve Hatay’dan farkı yok"

Blogger Mehmet Güven ise, “Türkiye’nin birçok yerini gezmiş birisi olarak söylüyorum, Malatya’nın Adana’dan, Gaziantep’ten ve Hatay’dan farkı yok. Sadece tanıtım eksik. Burada kayısı denen bir gerçek var, kayısıyla yapılmayacak şey yok. Bizim aslında sıkıntı olarak gördüğümüz şey ulaşım, insanlar buraya gelmek istiyor ama ulaşım sıkıntı. Bence çözülmesi gereken ilk sorun ulaşım” şeklinde konuştu.

"Gastronomi Malatya’ya çok şey katacak"

Misafirlere Malatya’yı gezdiren Valilik Basın Müdürü Halil İbrahim Kılıç ise, “İzmir ve Adana’dan gastronomi alanında ünlü Blogger yazarları Malatya’ya geldi, bu organizasyonu Malatya’daki işletmelerin desteği ile yaptık. Malatya aslında helvayı yapmaya her yönüyle müsait ama bu helvayı pişirip sıcak olarak sunmak gerekiyor. Bizim artık gastronominin Malatya’ya bir şeyler katacağına inanmamız gerekiyor” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)