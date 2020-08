AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımı yapmasının önemine dikkat çekerek, “Tahıla, pancara, mazota, gübreye, toprağa, hayvancılığa desteklerini verildi ama Malatya’yı en fazla mutlu eden olay, en büyük müjde; TMO’nun kayısıyı almasıydı. Üreticilerim, Malatya’m adına çok mutluyum. Kayısılar üreticiden, tarladan ihracatçıya gittiği andan itibaren yurt dışında raflara çıktığında fiyatları görünce çok üzülüyorduk. 100 gramlık ürünler 10 dolara satılıyordu. Şimdi üreticimizin bir nebzede olsa ürünlerinin değerini bulması bizleri mutlu ediyor. Malatya'mızın her alanda gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, toplantıda yaptığı konuşmada, “Yıllardır hayal ettiğimiz üreticinin alın terinin, emeğinin karşılığını alabilmesi için Malatya’mızın değeri, halkımızın geçim kaynağı ve ekmeği olan kayısımızın, devlet alımı garantisi altında Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınması için mücadele verdik. Sesimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a duyurduk. Reisimiz her zaman hiçbir soruyu cevapsız bırakmadığı gibi Malatya’mızın bu sıkıntısını da giderdi. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, bize bu müjdeyi verdi. Bu noktada emeği geçen milletvekillerimize, üreticimiz adına teşekkür ederek, şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçe Ziraat Odaları Başkanları da yıllardır bu müjdeli haberi beklediklerini belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kayısı alımını gerçekleştirmesinde büyük gayret gösteren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a teşekkür ettiler.

“MALATYALILARA İLK BAYRAMI YAŞATTINIZ”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, toplantıda daha sonra telefonla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi, Ziraat Odaları Başkanları ile görüştürdü. Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, Kurban Bayramı öncesi Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımını gerçekleştireceği müjdesini vererek, Malatyalılara ilk bayramı yaşattıklarını ifade etti.

Kılınç, Bakan Pakdemirli ile yaptığı telefon görüşmesinde şunları söyledi: “Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Gerçekten Malatya’mız için en sevindirici durum; üreticilerimizin emeğinin devlet garantisi altına alınmasıydı. Bir yıl 20 lirayken diğer yıl 3 liraya düşmemesiyle vatandaşımız daha çok üretecek. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siz değerli bakanımıza, hükümetimize ve milletvekillerimize, Malatyalı çiftçilerimiz adına saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Siz, bizleri güldürdünüz, Rabbim de sizleri güldürsün. Üretici hiçbir zaman yapılan iyiliği unutmaz. Bunlar kat be kat kartopu gibi yuvarlanarak, külliyeye kadar büyük bir kitle olarak sizlere dönecektir.”

“BİZİM BAKIŞ AÇIMIZ; ÜRETİCİ KAZANSIN”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise “Burada en büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız hak ediyor. Öznur milletvekilimize de ayrı bir teşekkür edilmesi lazım, bu konuyu senelerdir çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Hatta bize nefes aldırmayacak şekilde bu konuyu takip etti. Bizim bakış açımız; üretici kazansın. Üretici, sürdürülebilir bir şekilde üretmeye devam etsin. Biz, üreticiyi her zaman koruyup, kollayalım. Bu her zaman bizim şiarımız oldu. Sizlerden başka Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dua bekliyoruz. Bu işten memnun olan üreticilerimizin duasıyla ben başarılı olduğumuza inanıyorum. Allah’a bin şükür olsun ki geçen yıl biz sahada, hiçbir üreticimizin ‘para kazanmıyorum’ dediği hiçbir ürünü bırakmadık. Tüm gayretimiz daha da iyi olması. Üreticinin daha fazla para kazanması ve daha fazla sürdürülebilir olması. Çiftçimiz ve üreticimiz bizim başımızın tacıdır. Sizler bizim başımızın tacısınız. Bu konudaki en büyük sivil toplum kuruluşu olarak da sizlerin bu konuyu sahada anlatıyor, işliyor ve üreticiyi gerçekten bundan yararlandırıyor olmanız lazım. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bu işleri ne zaman hayata geçireceği belli olmadı. Çiftçi ve üreticilerimiz tüccara yönelebilir, burada Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alımlarını artıracak bir şekilde gayret olursa piyasayı çok rahatlıkla regüle edebileceğimize in anıyorum. Elimizin rahat olduğu bir durum. Burada parayı John kazanacağına bizim üreticimizin kazanması lazım. Üreticimizi seviyoruz. Üreticiyi koruyacağız, kollayacağız ve hem alım hem de hasat öncesinde alım fiyatlarımızı açıklayacağız demiştik. Allah’a binlerce şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımızın da büyük destekleriyle bunu başarabildik. İnşallah bundan sonra sizlerin de destekleriyle hep beraber üreticimizi memnun etmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Kendimi Malatyalı sayıyorum. Turgut Özal benim amcamdı. Allah rahmet eylesin. Bu ülkeye kim bir çivi çaktıysa, Allah ondan razı olsun. Özlemle anıyoruz” diye konuştu.

“20 YILDIR EN FAZLA MUTLU OLDUĞUM ANDI”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Bakan Pakdemirli’ye teşekkür ederek, “Yiğit Cumhurbaşkanımızın (Turgut Özal) yol arkadaşı Allah rahmet eylesin babanız Ekrem Pakdemirli’nin geçmişime rahmet okutuyorsunuz. Allah sizden binlerce kere razı olsun, ona layık bir evlat oluyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne layık bir bakan olarak bizi onurlandırıyorsunuz. Malatya’m adına inanılmaz derecede onurluyum, gururluyum. Siz, bana telefon açıp, ‘Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısı alımı kararını Cumhurbaşkanımız açıklıyor’ dediğinizde sevincime siz ortak oldunuz. 20 yıldır en fazla mutlu olduğum anlardan biriydi. Malatya’yı sevince boğdunuz için Cumhurbaşkanımıza, sizlere ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“ÜRETİCİLERİM ADINA ÇOK MUTLUYUM”

Milletvekili Çalık, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımı yapmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Fiyatların regüle edilmesi, çiftçinin ve üreticinin emeklerinin anlam kazanmasının önemli olduğunu ifade eden Çalık, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ‘kayısı alacağının’ söylenmesinin ardından kayısının fiyatının 16, 20, 22 liraya çıktığını geçen geldiğimizde söylemiştik. Üreticilerimizi bahçelerinde ziyaret ettim; bir numara gün kurusu kayısı 26 lira. Allah bereketlendirsin ve Rabbim hayırlı, bol, bereketli kazançlar versin. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Onun bu güçlü iradesi olmasa, onun 18 yıllık emeği olmasa, Türkiye ekonomisini bu kadar güçlü bir şekilde buralara getirmese, bizler bugün Toprak Mahsulleri Ofisi’nden bu desteği istemeye gücümüz yetmezdi. Herkesin ortak söylemi kayısının TMO tarafından alınmasıydı. ‘Fındığı, inciri, üzümü alıyor, kayısıyı niye almıyor?’ diye soruluyordu. Bakanımızla, Toprak Mahsulleri Ofisi kayısıyı alması konusunda sürekli görüştük. Tahıla, pancara, mazota, gübreye, toprağa, hayvancılığa desteklerini verdiler ama Malatya’yı en fazla mutlu eden olay, en büyük müjde; TMO’nun kayısıyı almasıydı. Üreticilerim, Malatya’m adına çok mutluyum. Kayısılar üreticiden, tarladan ihracatçıya gittiği andan itibaren yurt dışında raflara çıktığında fiyatları görünce çok üzülüyorduk. 100 gramlık ürünler 10 dolara satılıyordu. Şimdi üreticimizin bir nebzede olsa ürünlerinin değerini bulması bizleri mutlu ediyor. Malatya'mızın her alanda gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Malatya İl ve İlçe Ziraat Odaları başkanları tarafından AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımına başlaması noktasında gösterdiği gayret ve yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)