Usta Öğreticiler Derneğinden Başkan Avşar’a Ziyaret

Usta Öğreticiler Derneği Malatya Şube Başkanı Halise Can ve Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Derneği Başkanı Mehmet Çolak ve yönetimleri MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar’ı makamında ziyaret ederek bir süre istişare ettiler.

Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Halise Can ziyarette dernekleri hakkında bilgi vererek,

“Ülkemizde eğitim alanında yapılan reform niteliğindeki çalışmalar meyvelerini vermeye başladı diyebiliriz. Örgün eğitim ile sınırlı kalmadan aynı zamanda sanat ve meslek edindirme kursları ile her yıl yaklaşık 1 milyon insana çeşitli dallarda mesleki eğitimler verilmektedir. Bu sistem sadece kursiyerlere bilgi ve yetenek kazandırmakla sınırlı kalmadan aynı zamanda öğretmen ve usta öğreticiler içinde kariyer, kazanç ve bazen de ek iş anlamına gelmektedir.”dedi.

Can konuşmasına, “Günümüzde eğitim sadece okullar ile sınırlı kalmadan özellikle zorunlu öğrenim yaşını tamamlamış bireyler için yüzlerce eğitim seçeneğini bulacağınız sanat ve meslek edindirme kursları bulunmaktadır. Okullarda eğitimciye öğretmen denirken bu tür kurslarda usta öğretici ve uzman şeklinde anılmaktadır. Büyük ölçüde usta öğretici olarak anılır. Okullarda öğretmenler genellikle 4 yıllık fakülte mezunu olabilirken kurslarda böyle bir sınırlama en azından bazı branşlar da lise ve hatta ilköğretim mezunu usta öğretici belgesi olanlarda görev yapabilir.”ifadelerini kullandı.

Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Derneği Başkanı Mehmet Çolak ise,” Derneğimiz faal bir şekilde çalışmaktadır. Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği, (YADER) 2012 yılında Malatya'da büyük çoğunluğunu devlet koruması altında yetişen bir grup idealist genç tarafından kurulmuştur. Dernek, “Sürdürülebilir Kalkınma Temelinde Devlet Koruması Altında Kalan Çocukların ve Ayrılan Gençlerin Yaşam Kalitelerini Artırmak ve Sosyal Hizmetler Alanında Politika Oluşturan ve Politika Oluşumuna Katkı Sağlayan Öncü Bir sivil Toplum Kuruluşu Olmak” vizyonuyla çalışmalar gerçekleştirmektedir. Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (YADER) Proje ve Planlama ekibi aracılığıyla Çocuk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na bağlı Yuva ve yetiştirme Yurtlarında bakım ve korunma altında olanlar ile bu kurumlarda bakım ve korunma altında iken 18 yaşından sonra buralarda ayrılan gençlere yönelik projeler hazırlamak ve hizmet kapasitesini artırmak amaçlıdır.”şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, her iki derneğimizin sorunlarını dinledik. Milliyetçi Hareket Partisi’nin STK’lar ile istişareler gerçekleştirerek çözüm odaklı acil ve ivedi olarak sorunların üstesine gitmektedir. Bugünde iki derneğimizin bazı sorunlarını dinledik. MHP Olarak gücümüzün yettiği kadar yardımcı olacağımızdan şüpheleri olmasın ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)