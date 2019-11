“Uyum Biz Bize Sohbetleri” Malatya’da Gerçekleştirildi

Ülkemizde bulunan uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile geçici koruma altındaki bireylerin ve ev sahibi toplumun sosyal uyuma ilişkin yaşadıkları zorlukları gözlemlemek, bakış açılarını anlamak, sosyal uyuma yönelik illerde yürütülen faaliyetleri ve yaşanan sorunları yerinde tespit etmek amacıyla düzenlenen toplantıya; Vali Aydın Baruş, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Jandarma Konutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen’in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, yerel ve yabancı kanaat önderleri ile vatandaşlarımız katıldı.

Vali Aydın Baruş burada yaptığı konuşmasında; “Bizler, Türk Milleti olarak yaklaşık 1000 yıldır Anadolu'yu yurt edinmiş ve bu süreçte de her türlü sevinci, acıyı birlikte yaşamış büyük bir milletiz.

Dünyada maalesef büyük güçlerin vermiş olduğu acımasız sömürgeleştirme savaşı bugün de tüm dünya insanlığını tehdit ediyor. Gerçekten vatansız kalmak, yurdunu terk etmek zorunda kalmak insan için zor dünyada yaşanacak en büyük elemlerden birisidir. Bizler Suriye'de meydana gelen savaş nedeniyle, can güvenliği nedeniyle ülkemize sığınan kardeşlerimizin bu zor durumlarını gördüğümüz için büyük bir şefkatle, merhametle onlara topraklarımızı ve illerimizi açtık. Bugün 81 ilimizde Suriye'den gelen kardeşlerimiz hayatlarını devam ettirme mücadelesi veriyorlar.

Bugün Malatya'da bu misafirperverliğin, bu kabulün ve merhamet elinin büyüklüğünün en güzel göstergelerinden birisini sergiliyor. Türkiye 3 milyon 600 bin Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Bugün ilimizde de yaklaşık 29 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz yaşıyor. Dünyanın dört bir tarafından gelen 32 bin yabancı Malatya'da hayatını devam ettiriyor. Çok şükür bugüne kadar bizlere misafir olarak gelen bu kardeşlerimizle olumsuz bir olay yaşamadık. Bizler zor durumda kalan insanların gözü yaşlı bir şekilde çocuğunu kaybetmiş, anne babasını kaybetmiş, kardeşini kaybetmiş ve hayata tutunma mücadelesi veren bu insanların bu mücadelesine saygı duyuyoruz ve bizler tabii ki öncelikle dinimizden miras aldığımız kardeşlik hukukunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu hukukta; zorda ve sıkıntıda olana yardım vardır ve ekmeğini onlarla paylaşma vardır. Bugün Malatya da ekmek yapan fırınlara gittiğinizde çok güzel bir uygulama olduğunu görürsünüz askıda ekmek orada ihtiyacı olan insanlar o gün ekmek alacak parası olmayan insanlar giderler o fırından rahatça yiyeceklerini alırlar ve oraya bir ekmek almak için giden maddi durumu yerinde bir vatandaşımız da kendisine iki ekmek alır ama oraya bağış olarak 10 tane ekmek bırakır. Bu ekmekler dağıtılırken sen kimsin, nereden geliyorsun, yabancı mısın diye o fırıncı sormaz. Yeter ki ihtiyacı olduğunu belirtsin, çaresiz olduğunu belirtsin oradan pişirilen ekmeklerden olarak ailesinin ihtiyacını giderir.

Tabii ki bizler burada bulunan misafirlerimiz de uyum içinde yaşamak, huzur içerisinde yaşamak ve günlük yaşantımızın olumsuz olarak etkilenmemesini istiyoruz. Onun için birlikte yaşama kültürünü çok daha ileriye taşımamız lazım. Birbirimizi anlamak için çaba sarf etmemiz lazım. Dillerimiz aynı olmayabilir ama bu hiçbir zaman kalplerimizdeki sıcaklığı ortadan kaldırmaz. Birbirimizi anlamak için vücut diliyle de olsa samimiyetle konuşmaya çalışalım ve şunu unutmayalım karşımızdaki insanı iyi anlayabilmek ve onun sorunlarının ne olduğunu kavrayabilmek için empati yapmamız gerekir. Diğer yandan misafirlerimiz de içinde yaşadığı toplumun, içinde yaşadığı mahallenin ve birlikte yaşadığı insanların kendisiyle ilgili ne düşündüğünü anlamak zorunda. Bu ortak dili geliştirebilirsek bu kardeşlik çok daha iyi mesafelere taşınabilir, yarın buraya sığınan kardeşlerimiz ülkelerine dönmüş olsalar bile aramızdaki kardeşlik bağı daim olur ve biz aramıza ayrılık düşürmeye çalışanlara ve bizi birbirimize düşman etmeye çalışanlara ve huzursuzluk çıkarmaya çalışanlara karşı büyük bir bağışıklık kazanırız ve kardeşliğimizin ebediyen sürmesini sağlayabiliriz.

Değerli kardeşlerim Malatya çok köklü bir tarihe sahip bir şehir. Malatya’da medeniyet tarihi çok çok eskilere gidiyor. Bu gün her kesimden her inançtan her ırktan insan Malatya’da birlikte yaşamanın huzurlu ve mutluluğunu idrak ediyor. Bu huzur ve mutluluğumuz bozulmasın birbirimizi çok iyi anlayalım birbirimize el verelim, birbirimize gönüllerimizi açalım. Böyle yaşamayı başarabilirsek inşallah Türkiye’nin kardeşliğine ve bölgenin kardeşliğine büyük katkılar sunarız. Bu anlamda birbirini anlama çabaları ve uyum içinde birlikte yaşama çabaları çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bugün düzenlemiş olduğu bu çalışma çok büyük önem taşıyor. Toplumun önderleri bu vicdanı, bu kardeşliğin anlamını çok iyi bir şekilde anlatabilirlerse ortak yönümüz o kadar büyür o kadar gelişir ve bizlerde kardeşlik yolunda çok daha samimi bir ortama kavuşuruz” dedi.

“Biz Bize Sohbetler” programında ayrıca; Birlikte Yaşam Kültürü hakkında, Türk Akademisyen Dr. Hasan Eşici, Suriyeli Akademisyen Maissa Sayed, Sivil Toplum Kuruluşları ve Belediyelerin Sosyal Uyumdaki Rolü hakkında Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Başkanı Cenk Sarıgöl, Sosyal Uyumda Yerel Çalışmalar hakkında Beydağı Gençlik Merkezinden Hatice İlbilge Çöhce sunum yaparken Göç ve Başarı Hikâyeleri örneği olarak Suriyeli Şair Ahmet Cıneydo, Azeri Kemancı Sakhavat Aliyev hayat hikâyesi paylaşıldı. Suriyeli Resam Sümeya Khadari ve Suriyeli Paralimpik Basketbol Oyuncusu Ahmet Kardie’nin başarı videolarına yer verildi.

Yerel ve yabancı kanaat önderleri başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanların katılımı ile sohbet şeklinde gerçekleşecek olan etkinlikte; Sosyal Uyum Alanında Mevcut Yerel Çalışmalar, Sosyal Uyum Alanında Yaşanan Güçlükler, Tavsiyeler, Öneriler ve Talepler de yer aldı.

Yerel ve yabancı topluluğun bir arada olduğu etkinlik; Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunu Gösterisi ve İnönü Üniversitesi Azeri Öğrenci Grubu Kafkas Halk Oyunları Gösterisi ile Beydağı Gençlik Merkezi Karma Müzik Korusunun müzik dinletisi ile son buldu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)