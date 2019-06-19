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19 Haziran 2019 Çarşamba 09:15

Vali Aydın Baruş Arguvan’da İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş, Arguvan ilçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Vali Aydın Baruş Arguvan'da İncelemelerde Bulundu
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Toplantıya İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Kurum Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mahalle Muhtarları ve Kanaat Önderleri katıldı.

Toplantı öncesi muhtarlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş “Muhtarlar toplantısındaki esas amacımız sizleri ilk ağızdan dinlemek dile getirdiğiniz sorunları not alarak birebir ilgilenmek ve buradaki daire amiri arkadaşlarımızın ve sorumlu şube müdürlerimizin nezaretinde bu sorunların giderilmesine çalışmak.

Bizler bir milletin farklı isimlerle de olsa birbirine gönülden bağlı fertleriz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım ki gönül bağın ne kadar güçlü olursa ülkemizi zarara uğratmak isteyen, ülkemizi bölmek isteyen insanlara karşı o kadar güçlü oluruz.

Arguvan ilçemizde Malatya’mızın eski ilçelerinden birisi, 1954 yılında ilçe olmuş ve özellikle kültürel anlamda Malatya’mızı temsil ediyor. Geleneğinden ortaya çıkan türküler sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda dünyanın dört bir tarafında yaşayan Türklerin de gönüllerinde yer etmeye devam ediyor. Biz türkülerde Anadolu’nun gerçek kimliğini buluyoruz. Anadolu insanının dünyaya bakış açısını buluyoruz ve sevgi ve kardeşliğin ifadelerine rastlıyoruz.

Bu topraklar bizim. Bu toprakları en güzel şekilde işlememiz lazım. Arguvan da tarımsal anlamda çok ciddi potansiyel vadeden bir yer. 174.000 dönüm arazinin sulanmasını sağlayacak olan Yoncalı Barajının faaliyete geçmesi ile tarımsal sulamada çok büyük bir fırsat yaratacak. Bu toprakların sulanmasıyla birlikte doğabilecek tarımsal üretim ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak hem de büyük şehirlere olan göçün önlenmesinde ciddi katkı sağlayacak. Diğer taraftan ilçemizde devletimizin yatırımları devam ediyor. Bu yatırımlar arasında Toplum sağlığı merkezimiz, 112 Acil İstasyonumuz ile birlikte faaliyet gösterecek olan Aile Sağlığı Merkezimiz var.

Tarımsal sulamanın artması ile burası önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri haline gelecek. Bunun içinde sizlerin kooperatifler halinde birlikte hareket etmeniz çok önemli. Sulama kooperatifleri olsun, tarımsal üretim kooperatifleri olsun, birbirinizle dayanışma halinde bir araya gelerek ortak hareket etmeye dikkat edin ki gücünüz ortaya çıksın.

Muhtarlarımız görev yaptıkları, temsil ettikleri mahallenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında en büyük yardımcılarımız. Mahallelerimizde vatandaşımızın huzur içerisinde hayatını sürmesini sağlamaya çalışmak en önemli görevleriniz arasında. Sorumluluklarınız gereği devletin mahallelerinde sağlamakta olduğu hizmetlerin, yatırımların takipçisi olmalısınız. Sosyal yardımların, sağlık imkânlarının ihtiyaç sahibi ve muhtaçlara ulaşmasında devletimize yardımcı olmalısınız.” dedi.

Muhtarlarla düzenlenen toplantı sonrası Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenler odasında, Vali Aydın Baruş başkanlığında, Okul- Aile Birliği Başkanlarına yönelik toplantı düzenlendi. Okul- Aile Birliği Başkanları ve okul müdürlerine yönelik düzenlenen toplantıda;

Çocuklar için sosyo-kültürel faaliyetlere önem verilmesi gerektiği;

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapılması gerektiği;

Çocuklarda teknoloji bağımlılığının engellemesi yahut azaltılması için yapılması gerekenler;

Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin kendilerine hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşılması gerektiği konuları üzerinde duran Vali Baruş, ülkemizin geleceği olan çocukların elinden tutulması yönünde çalışmalar yapılmasını vurguladı.

Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamlığına geçerek ilçenin durumu hakkında İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin’den bilgiler aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından İlçe Belediye Başkanlığına geçen Vali Aydın Baruş, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen Mehmet Kızıldaş’ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Baruş, Aile Sağlığı Merkezini ziyaretinin ardından ilçe merkezindeki inşaatı devam eden yatırımlardan Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonunun son durumunu yerinde inceledi.

Daha sonra Vali Aydın Baruş, 03.08.2003 tarihinde Mersin-Silifke karayolunda alkollü bir sürücünün çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Hüseyin Kayabaş’ın ailesi ile 23.06.1994 tarihinde Van-Erciş’te şehit olan Astsb. Kd. Çvş Birol Akın’ın ailesine ziyarette bulundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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