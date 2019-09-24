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24 Eylül 2019 Salı 13:37

Vali Aydın Baruş Ataköy-Paşaköşkü-Başharık Mahallerini Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Mahalli İdareler Müdürü İsmet Temür ile birlikte Ataköy-Paşaköşkü-Başharık Mahalleleri muhtarlarını ziyaret etti.

Vali Aydın Baruş Ataköy-Paşaköşkü-Başharık Mahallerini Ziyaret Etti
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Ataköy Mahallesi Muhtarı Elif Gemici, Paşaköşkü Mahallesi Muhtarı Asiye Şahin ve Başharık Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşan’a ziyarette bulunan Vali Baruş, Mahallenin sıkıntıları ve çözüm noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgiler alarak taleplerini yerinde inceledi.

Ziyaretleri esnasında Vali Baruş, muhtar Elif Gemici ile Ataköy Mahallesinde bulunan Kalender Parkı ve mahallede faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hasbihal etti. Paşaköşkü Mahallesinde Şehit Tuncay Göksu Parkı ve esnafları ziyaret eden Vali Baruş, Başharık Mahallesinde Şehitler Parkını ziyaret ederek parkın aile ve gençlerin daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için yerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar ve esnaflar mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş’a teşekkür ettiler.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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