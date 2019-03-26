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26 Mart 2019 Salı 15:10

Vali Aydın Baruş, Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Aydın Baruş, Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini Ziyaret Etti
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Vali Baruş okulda öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Okulda bir süre incelemelerde bulunarak sınıfları ziyaret eden Vali Baruş, öğrencilere çok çalışmaları ve çok kitap okumaları yönünde tavsiyede bulundu.

Okuldaki incelemelerde kütüphaneyi, resim atölyesini, laboratuvarı sınıfları inceleyerek okul müdüründen detaylı bilgiler aldı.

5. sınıf öğrencilerinden Münevver Aygan isimli öğrencinin Valimiz için yazmış olduğu şiiri okuması Vali Aydın Baruş’a duygu dolu anlar yaşattı.

Son olarak Öğretmenler ile toplantı odasında bir araya gelen Vali Baruş: Öğrencilere geleceklerine ilişkin hedef belirlemeleri, Her sabah sınıfa güler yüzle girmeleri, Kız çocuklarının okuması gerektiğini, bu sayede ülkemizin ve dünyamızın gelişip değişebileceği, Bir ülkenin sadece ekonomik olarak kalkınamayacağını, kültürel ve eğitim anlamında kalkınmayı tamamlamamış ülkelerin eksik kalacağı, Bu ülkenin başarısında en önemli görevin öğretmenlere ait olduğunu, bu ülkeyi geliştirecek her insanı öğretmenlerin eğittiğini,
Okulun başarısını arttırmak için öğretmenler olarak uyum içerisinde çalışmaları gerektiğini ve bunun da öğrencilere olumlu etkilerinin olacağı, Sık sık toplantılar düzenleyerek eksikliklerin belirlenerek çözüm yolları bulunması gerektiği tavsiyelerinde bulunarak çözülemeyen sorunlar için kapısının daima açık olduğunu vurguladı.

Okuldaki incelemelerde Vali Aydın Baruş’a İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Okul Müdürü Sıtkı Aydın eşlik etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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