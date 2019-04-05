Vali Aydın Baruş, Doğanyol ilçesindeki depremzedeleri ziyaret etti

Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler, 04.04.2019 Perşembe günü saat: 20.31 sıralarında merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem neticesi İlimiz Doğanyol ilçesinde depremden zarar gören kurum binaları ve depremzedeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlçe merkezine bağlı mahalleler ve mezralarda hasarlı konutları ve kamu binalarını inceleyen Vali Aydın Baruş, ev sahiplerinin güvenli bir ortamda barınabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması hususunda yetkililere talimat verdi.

Vali Aydın Baruş’a İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural, İlçe Belediye Başkanı Hakan Bay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri eşlik ettiler. İlçe merkezinde bulunan bir kahvehanede depremzedelerle bir süre sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Aydın Baruş, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, sıkıntıların en kısa sürede aşılacağını söyleyip acil yardımları da ulaştırarak mağduriyetlerinizi gidereceğiz dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerince ilçede yapılan ilk tespit sonucu ağır hasarlı 46 konut ile 8 ahır, hafif hasarlı 62 konut ile 5 ahır olduğu anlaşılmış olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Hasarlı binalardaki incelemelerinin ardından Doğanyol Kaymakamlığında bir süre toplantı gerçekleştiren Vali Baruş akabinde ilçeden ayrıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)