Vali Aydın Baruş Fırat Çöşnük ve Zafer Mahallerini Ziyaret Etti

Ziyaretleri esnasında Vali Baruş, Fırat Mahallesi Çok Amaçlı Tesislerinde halı dokuma kursunda eğitim gören kursiyerlerle sohbet etti. Kursiyerlerin dokumuş oldukları halıları hakkında bilgiler aldı. Ardından Tekel depoları yanında bulunan futbol sahasını yerinde inceledi.

Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, Çöşnük Mahallesi Muhtarı Burhan İnanç ve Zafer Mahallesi Muhtarı Kemal Bulguru’na ziyarette bulunan Vali Baruş, Mahallenin sıkıntıları ve çözüm noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgiler alarak taleplerini yerinde inceledi.

Vali Aydın Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Mahalli İdareler Müdürü İsmet Temür ile birlikte Fırat, Çöşnük ve Zafer Mahalleleri muhtarlarını ziyaret etti.

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