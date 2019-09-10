Vali Aydın Baruş Fırat Çöşnük ve Zafer Mahallerini Ziyaret Etti

Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, Çöşnük Mahallesi Muhtarı Burhan İnanç ve Zafer Mahallesi Muhtarı Kemal Bulguru’na ziyarette bulunan Vali Baruş, Mahallenin sıkıntıları ve çözüm noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgiler alarak taleplerini yerinde inceledi.
Ziyaretleri esnasında Vali Baruş, Fırat Mahallesi Çok Amaçlı Tesislerinde halı dokuma kursunda eğitim gören kursiyerlerle sohbet etti. Kursiyerlerin dokumuş oldukları halıları hakkında bilgiler aldı. Ardından Tekel depoları yanında bulunan futbol sahasını yerinde inceledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş’a teşekkür ettiler.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)