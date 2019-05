Vali Aydın Baruş Hekimhan’da İncelemelerde Bulundu

Toplantıya İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, Kurum Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mahalle Muhtarları ve Kanaat Önderleri katıldı.

Toplantı öncesi muhtarlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş “Sizler toplumumuzun, vatandaşlarımızın tabanındaki sözcülerisiniz yani demokrasinin en son ve ilk basamağı anlamında söylüyorum. Çünkü ilk basamağı vatandaşın oylarıyla seçmiş olduğu en yakın temsilcilersiniz, son basamağı ise devletin otoritesinin, itibarının, görevlilerinin, kamu hizmetlerinin son noktadaki takipçisisiniz. Yani demokrasi bakımından hem ilk noktasınız hem de hizmet bakımından son noktasınız. Bu açıdan muhtarlık nasıl önem taşıyor sizlerde umarım bu önemin gerektirdiği hususları yerine getirmede gayretli davranırsınız. Çünkü hepimiz için sadece seçilmiş insanlar için değil, atama ile göreve gelmiş memurlarımız içinde, diğer kamu idarelerinde görev yapan idarecilerimiz içinde bu görevler emanettir. Bu emanetin sorumluluk bilincini taşımamız lazım. Layıkıyla yerine getirmek için çaba sarf etmemiz lazım. Bu hissiyatla hareket edersek Cumhuriyetimizi, Demokrasimizi güçlü kılarız, bizlere güvenen insanlara karşı mahcup olmayız. Devletimizin itibarını koruruz, kurumumuzun itibarını koruruz.

İlin Valisi olarak sizlerden beklediğimiz temel hususlar şunlardır: Mahallelerimizde huzur ve güvenliğin sürdürülmesine mutlaka önem verin ve katkı sağlayın. Güvenlik güçlerimize bu konuda yardımcı olun. Mahallenizde herhangi bir huzursuzluk, vatandaşlarımızı rahatsız edecek bir husus gençlerimizin, çocuklarınızın geleceğini tehdit eden herhangi bir mevzuyu gördüğünüz zaman derhal bizleri haberdar edin. Bu olaylara müdahale edelim. İkinci bir husus değerli muhtarlarımız sizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkarmış olduğu yasaların, Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararların mahallenizdeki en son uygulayıcısı noktasısınız. Onların takibi noktasında gayret saf etmeniz gerekiyor. Yani üst makamlar mahallenizle ilgili bir hususun takibini sizden rica ettiği zaman bunu sonuna kadar takip etmeniz gerekiyor. Bu hususları takip ederseniz burada devletin itibarını ve vatandaşın devlete olan güvenini korumuş olursunuz. Diğer taraftan mahallenizde yaşayan halkın her türlü ihtiyacını gözetmek zorundasınız. Çünkü vatandaşlarımızın bu güzel ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin şemsiyesi altında mutlu bir şekilde yaşaması için devletin her zaman onların yanında olduğunu herhangi bir ihtiyaçlarında, herhangi bir yoksunluklarında onların elinden tutabileceği inancını onların kalbine vermemiz bu güven hissini vermemiz lazım. Devletimiz bu gün çok güçlü gerek sağlamış olduğu sağlık hakları, eğitim hakları, sosyal haklar bakımından vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Onun için biz Hekimhan’da yaşayan vatandaşlarımızın da devletimizin sağlamış olduğu bu olanaklardan azami şekilde faydalanmasını istiyoruz. Bu konuda sizlere görevler düşüyor. Her hangi bir müzmin hastalığı olan, engelli ferdi olan, geçimini idame ettiremeyen ve çocuklarını okutma gücü maddi gücü olmayan ailelerden lütfen haberiniz olsun. Öncelikle kaymakamlık ilgilenecek, daha sonra kaymakamlık ilgili yerlere bunu iletecek ve o ailelere el uzatılmasını sağlayacak noktaya getirecektir meseleyi. Sizlerden tek beklentimiz onların eli olmak. Yani yoksulların, muhtaçların devletten şefkat, yardım eli bekleyen insanların eli olarak onların elinden tutup ilgili kurumlara ulaştırmak. Veyahut gelemiyorlar ise ilgili kurumların onların bulunduğu eve konuta ulaşmasını sağlamak. Bu hususta herhangi bir aksilik olduğu zaman bunu Kaymakamlığa, Valilik makamına bildirin biz de gerekli tedbirleri alalım. Bu konuda ihmali olan, eksikliği olan memurlar varsa bunlarla ilgili bilgileri de zamanında paylaşın lütfen. Çünkü herkes görevini layıkıyla yerine getirmek zorunda. Bizler devletimizin bize sağlamış olduğu bu hakları, bu maaşları vatandaşlarımızdan alınan vergiler sayesinde alıyoruz. Vatandaşlarımıza karşı sorumluyuz, bu sorumluluğun gereği de en iyi şekilde hizmet etmektir. Bunu yerine getirmek istemeyen veya ihmalkârca davranan kamu görevlileri de bunun her zaman hesabını vermek zorundadır. Bunun için gerek kendimiz bu sorumluluğu hissedelim gerekse de bu sorumluluğu hissetmeyenler hakkında zamanda işlem yapmasını sağlayalım.

Hekimhan tarihi bir ilçe, uzun yıllar kervan yolu üzerinde yer almış. İnsanların konakladığı tarih boyunca ismini bildiği çok derin köklü bir kültüre sahip bir ilçemiz. Diğer tarafında Malatya’mızın da ekonomik bakımdan önem verdiği ilçelerden birisi. Gerek madencilik anlamında gerekse tarımsal anlamda Hekimhan ilçemiz önemli bir ilçe. Tabii ki gelir kaynaklarının zamanla yetmemesi nedeniyle çok sayıda vatandaşımız dışarıya göç etmiş ama burada kalan vatandaşlarımızı en iyi şekilde mutlu etmemiz lazım.” dedi.

Muhtarlarla düzenlenen toplantı sonrası Öğretmenevi Toplantı Odasında, Vali Aydın Baruş başkanlığında, Okul- Aile Birliği Başkanlarına yönelik toplantı düzenlendi. Okul- Aile Birliği Başkanlarına yönelik düzenlenen toplantıya; İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, İl Jandarma Komutanı J. Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Okul Müdürleri ve Okul-Aile Birliği Başkanları katıldı.

Daha sonra Vali Aydın Baruş, 10.10.1995 tarihinde Hekimhan Radyolink İstasyonuna teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Köy Koruyucusu Hasan Bulut, 01.11.1997 tarihinde Van ili Çaldıran ilçesinde şehit olan J. Komando Er Oğuz Gürbüz’ün ailelerine ve Kıbrıs Gazisi Bayram Bingöl’e ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamlığına geçerek ilçenin durumu hakkında İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir’den bilgiler aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından İlçe Belediye Başkanlığına geçen Vali Aydın Baruş, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen Turan Karadağ’ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Son olarak Vali Aydın Baruş, Şehit Aileleri ile öksüz ve yetim aileleri için Taşhan’da düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftar sonrası İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan yemek duasının ardından Vali Aydın Baruş “Yalnız değilsin” projesi kapsamında 9 yetim ve öksüz çocuğa dizüstü bilgisayar ve bisiklet hediye etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)