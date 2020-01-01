Vali Aydın Baruş Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezini Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş 2020 yılının ilk ziyaretini Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezine yaptı.

Valisi Baruş, yeni yıl dolayısıyla Malatya Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti. Merkezde kalan yaşlıların yeni yılını kutlayan Vali Baruş, onlarla uzun süre sohbet etti. Yaşlıların dilek ve şikayetlerini dinleyen Vali Baruş, isteklerinin karşılanması yönünde talimatlar vererek buradan ayrıldı.

Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezini ziyaretine Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut ve kurum müdürü Ahmet Turan Avcı katıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)