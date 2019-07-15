Vali Aydın Baruş, Şehit Aileleri Ve Gaziler İle Bir Araya Geldi

Vali Aydın Baruş, 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Vali Aydın Baruş, 15 Temmuz Şehitlerini anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Baruş beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdür Vekili Yücel Başar, İl Müftüsü Veysel Işıldar ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut ile birlikte 15 Temmuz Gazileri Enes Gün, Polis Memuru Ömer Faruk Koşar, Ebubekir Keskin, Polis Memuru Ünal Hakan Yiğit, Polis Memuru Serdal Doru ile 15 Temmuz Şehitleri Ramazan Sarıkaya ve Şehit Fuat Bozkurt’un ailesine ziyaret ederek, şehidin yakınlarına taziyelerini ilettiler.

Ziyaretlerde İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası Vali Baruş ve beraberindekiler tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için dua ettiler.

Daha sonra bir otelde düzenlenen Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleri Buluşması programına Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.



Programda bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş, Türkiye'yi yurt içinde ve dışında bölmek isteyenlere karşı mücadele ettiklerini ifade ederek, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Operasyonunda ve bugün Pençe Harekâtında askerimizin, polisimizin göstermiş olduğu eşsiz mücadele ve kahramanlıklar gazilik ile şehadet ruhunun ne derece canlı yaşandığının göstergesidir. Bizi silahlı mücadele yoluyla alt edemeyeceğini anlayan düşmanlarımız bizi içimizden vurmayı her zaman düşünmüşlerdir. Bunu İstiklal Harbimizde ve terörle mücadelemizde yapmışlardır, başaramamışlardır." şeklinde konuştu.



Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz 2016 günü şerefli Türk ordusunun üniformasını kendilerine maske yapan hainlerin milletin canına kast ettiklerini ifade eden Vali Baruş, "15 Temmuz günü Milli iradeyi toptan yok etmek istediler. O karanlık gecede 251 şehit verdik. Bu millet ihanet karşısında eşsiz bir kıyam sergiledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek, meydanlara döküldü. Ben o gece bu mücadeleyi sergileyen kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum, bu millet onlara çok şey borçlu ve bu borcunu asla unutmamalı. Millet, şerefi, onuru, bağımsızlığı, ezanı, bayrağı ve vatanı için mücadele eden kahramanları asla unutamaz." diye konuştu.

Programda Vali Baruş ve diğer protokol üyeleri şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilendi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)