Vali Aydın Baruş, Tarihi Konakların Restorasyonu Ve Dönüşüm Projelerini İnceledi

VALİ BARUŞ, RESTORASYON ALANINI GEZDİ, KAHVE KONAĞINI İNCELEDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Çırmıhtı Hıroğlu Mahallesi ‘Lezzet Caddesi’ üzerinde bulunan tarihi konaklardaki restorasyon projelerini yerinde inceleyen Vali Aydın Baruş, kahve kültürüne ait kahve tartıları, kahve değirmenleri, cezveler, öğütücü, fincanlar ve aletlerden oluşan 500 farklı objenin sergilendiği 44 Yıl Hatır Kahve Konağında detaylı bir inceleme yaptı.

VALİ BARUŞ, EL DEĞİRMENİNDE KAHVE ÖĞÜTTÜ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan oluşturulan müzenin amaç ve hedefleri ile sergilenen objelerin tarihi nitelikleri hakkında bilgiler alan Vali Aydın Baruş daha sonra el değirmeninde kahve öğüttü.

“BÖLGEMİZİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ FARKLI PROJELERLE AYAĞA KALDIRIYORUZ”

Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel hazinelerini iç ve dış turizme kazandırmak adına ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Tarihi Konaklarımızın restorasyon sürecinde desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Aydın Baruş’a devam eden yatırımlarımız hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Belediye Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda Lezzet Caddesi olarak ismini değiştirdiğimiz bu bölgemizde Butik Otel’den Yöresel Ürünler Restorantına, Kafeteryadan Mutfak Sanatları Merkezine, 44 Yıl Hatır Kahve Konağından Kadın Kooparatifine, Kent Belleği ve Gastronomi Müzesinden sokak sağlıklaştırılmasına ve eskiyen binaların cephe yenilemelerine kadar geniş yelpazede restorasyon ve dönüşüm projeleri uyguluyoruz.Bölgemizin kültürünü, tarihi ve yöresel lezzetlerini doğru ve planlı yatırımlarla günümüzden geleceğe taşımak adına farklı projeler uyguluyoruz, burası değişen yapısıyla dikkat çekici bir hüviyete kavuştu. İnşallah önümüzdeki günlerde yenileme ve dönüşüm hizmetlerimizi tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Bölgemizin tarihsel ve kültürel hazinelerini bu tür yatırımlarla iç ve dış turizme kazandırmış olacağız.Yerli ve yabancı turistlerimizi sakin, sessiz, nezih ve güzel alanlarda misafir ederek bölgemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel yemeklerimizin tanıtımını bu tür restorasyon projeleriyle yapma fırsatına kavuşacağız. Örf, adet, gelenek ve görenekleriyle tarihsel kimliğini muhafaza eden böylesine değerli bir bölgemizi ziyaret edecek olanlar, eşsiz manzaranın tadını doyasıya yaşarak Malatya kültürünü yakından tanıma fırsatın kavuşacak, yöresel yemeklerimiz başta olmak üzere kaysımız, kirazımız ve üzüm başta olmak üzere farklı tarımsal ürünlerimizi tadabileceği ve satın alabileceği mekânlar kuracağız. Coğrafi tescilli ürünlerimizi daha nezih ve güzel alanlarda tanıtımını ve satışını yapacağız. Restorasyon projelerimizi bir bütün halinde sürdürmekteyiz. Farklı fonksiyonlar yüklediğimiz tarihi konaklarımızla bölgemizin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini bir bütün halinde tanıtacağız. Burası yeni bir cazibe merkezi olacaktır. Bu tür projelerimizin gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen Valimize, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“BAŞKANIMIZ VE EKİBİ BAŞARILI HİZMETLERDE BULUNUYOR”

Yeşilyurt’ta geleneksel değerlerin korunması ve yaşatılması adına önemli yatırımların hayata geçtiğini ifade eden Vali Aydın Baruş, “Bir şehrin kültür ve turizm açısından cazibe merkezi olması için kent belleğini korumanız gerekiyor. Tarihi konakları restorasyon projeleriyle sahiplenmek, muhafaza etmek ve geleceğe taşımanın yanı sıra geleneksel esnaf yaşantısını yansıtan sokaklarımızın iyileştirilerek turizm aktivitelerine kazandırmak, bununla birlikte bölgenin örf, adet, gelenek ve göreneklerini ziyaret edenlere yansıtmak kent belleğinin layıkıyla korunmasını sağlar. Yeşilyurt Belediyemizin bu anlamda yaptığı çalışmalar çok önemlidir. Gerek sahip olduğumuz kültürel değerlerin korunması gerekse de ileride buranın turizmde cazibe merkezleri arasında yer alması bakımından çok önemli faaliyetler olarak görülmelidir. Geleneksel değerlerin buralarda sergilenmesi adına hayata geçen müze ve diğer dönüşüm alanları kültürel değerlerin yaşatılması bakımından önemlidir. Diğer taraftan burada yaşayan vatandaşlarımızın üretmiş olduğu yöresel ürünlerin ve lezzetlerin gelenlere ikram edilmesi, bu lezzetlerle tanıştırılması tanıtım ve ekonomik hayata ciddi katkısı olacaktır. Valilik olarak elimizden geldiğince bu tür çalışmaları destekliyoruz, gereken desteği vereceğiz. Burası tam manasıyla lezzet sokağı, geleneksel değerlerin yansıtıldığı, geleneksel mimarinin tüm güzelliğiyle olduğu bir bölge olacaktır.Kültürel değerleri yaşatmak ve geleceğe taşımak adına başarılı çalışmalar gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.Malatya turizminin hareketlenmesi sağlayacak bu tür çalışmaları ne kadar çok artırırsak gelecekte Malatya’da hem gastronomi turizmi hem de kültür turizmi açısından önemli bir destinasyon süreci yaşanacaktır.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)