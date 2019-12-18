Vali Aydın Baruş’tan Okul Ziyaretleri

Vali Aydın Baruş, Tevfik İleri İmam Hatip Orta Okulu ve Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

İlk olarak Tevfik İleri İmam Hatip Orta Okulu ziyaret eden Vali Baruş’u burada Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve Okul Müdürü Hüseyin Aktaş karşıladı. Okul Müdürü Aktaş’tan okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi alan Vali Baruş, Fen Laboratuvarı ve sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlerle toplantı yapan Vali Baruş, ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerle bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinlediklerini ifade ederek, okullarda başarının daha da artması için öğretmenlerle tanışmaya ve istişarede bulunmaya önem verdiklerini kaydetti. Sözlerinin devamında okulun başarı düzeyinin yükselebilmesi gözde okullar arasına girmesi için idare, öğretmen ve velilerin uyumunun önemine değinen Vali Baruş, “sizlerin öğrencilere vereceğiniz enerji onların okula bağlılığını arttırır ve severek gelmelerini sağlar. Öğrencilerinizle güler yüzlü, tatlı dilli ve şefkatle iyi bir iletişim kurduğunuz takdirde başarı seviyeleri yükselir” dedi.

Tevfik İleri İmam Hatip Orta Okulu ziyaretinin Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Vali Baruş’u burada Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve Okul Müdürü Erkan Kuloğlu karşıladı. Okul Müdürü Kuloğlu’dan okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi alan Vali Baruş, okul bünyesinde bulunan sınıf, atölyeleri gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlerle toplantı yapan Vali Baruş Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin öneminin büyük olduğuna dikkat çekerek, geleceğin nitelikli elemanlarını yetiştirilmesinde Mesleki ve Teknik Liselerinin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini, burada alacakları eğitim kalitesinin niteliği açısından çocuklarımıza gelecekte iyi bir meslek sahibi olabilecekleri temel becerileri kavratıp üniversite veya iş hayatına hazırlamak adına öğretmenlerimizin çok büyük emeği olduğunu ifade etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)