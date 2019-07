Vali Aydın Baruş’un 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş'un yayınlamış olduğu 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı;

"15 Temmuz 2016, karanlık ellerce beslenen FETÖ/PDY terör örgütü eliyle ülkemizin, milli irademizin, demokrasimizin, hülasa istikbalimizin yok edilmek istendiği kara bir gün olarak tarihte yerini almış, bu kara günde, ülkemizin savunması ve terörle mücadelesi için Aziz Milletimizin alın teriyle alınan silahlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli üniforması altında gizlenen hainler tarafından Milletimizin üzerine doğrultulmuştur.

Bin yıldır yurt edindiğimiz Anadolu’da varlığımızı kabul edemeyen, buldukları her fırsatta kin ve nefretle üzerimize saldıran ezeli düşmanlarımız Haçlı Seferlerinden Sevr’e uzanan planlarıyla Müslüman Türk kimliğimizi yok etme hülyalarından bir an olsun vazgeçmemişler ve son olarak 15 Temmuz’da harekete geçirdikleri menfur senaryo ile tarihin her safhasında mazlum milletlerin umudu olan Necip Türk Milletinin bağımsızlığına bir kez daha kast etmişlerdir.

Cenâb-ı Allah (cc)’a sonsuz şükürler olsun ki Aziz Milletimiz, Kahraman Ceddinin Çanakkale Savaşında, İstiklâl Harbinde olduğu gibi tek yürek olarak kutlu bir kıyama kalkmış, darbe müteşebbisi hıyanet çetesinin karşısına adeta bir kale misali dikilmiş, metanet ve cesaretle sevk ve idare edilen emniyet ve güvenlik güçlerimizle el ele vererek, tankların altına yatarak, mert sinesini kurşunlara siper ederek Milli İradesine, Vatanına, Bayrağına ve Devletine sahip çıkmıştır. Ne mutlu bizlere ki böyle asil ve âlicenap bir milletin mensuplarıyız.

Asla unutulmamalıdır ki, bu güzel yurdun, bu Necip Milletin terör örgütlerinin insafına terk edilecek bir tek evladı yoktur. Her türlü desise ile vatandaşlarımızın kutsal duygularını istismar ederek kendi lehine imkân ve insan devşiren FETÖ terör örgütü ve benzeri şer odaklarına karşı Devletimizin tüm imkânlarıyla mücadele edilmektedir ve edilmeye devam edilecektir.

İnanıyorum ki; Aziz Türk Milleti, Türkiye’nin bekasını hedef alan her türlü saldırıya karşı, milli ve manevi değerlerine her zamankinden daha fazla azim ve kararlılıkla sahip çıkacak, Ulubatlı Hasan’dan Ömer HALİSDEMİR’e kadar bu mukaddesat uğrunda can veren Şehitlerimizin emanetini layıkıyla koruyacak, 15 Temmuz Diriliş Ruhunu tüm benliğinde yaşatmaya devam edecektir.

Bu vesileyle; 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde canlarını feda ederek şehadet mertebesine vasıl olan tüm kamu görevlilerimize, vatandaşlarımıza ve maziden günümüze topraklarımızın hamurunu kanlarıyla yoğuran bütün Şehitlerimize Cenab-ı Allah(cc)’tan rahmet, Şanlı Gazilerimize sağlıklı bir ömür, başımızın tacı Şehit Ailelerimize sabr-ı cemil niyaz ediyor, Aziz Milletimize huzur, sağlık ve esenlikler diliyorum."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)