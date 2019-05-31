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31 Mayıs 2019 Cuma 12:24

Vali Aydın Baruş’un Kadir Gecesi Tebrik Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kadir Gecesi Münasebetiyle tebrik mesajı yayınladı.

Vali Aydın Baruş'un Kadir Gecesi Tebrik Mesajı
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Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Malatya Valisi Aydın Baruş’un Kadir Gecesi Tebrik Mesajı;

"Zaman ve vakit, içinde yaşanan olayların önemi nispetinde kıymet kazanır. Üç aylar diye bildiğimiz mukaddes zaman diliminde kutladığımız mübarek gecelerin sonuncusu olan Kadir Gecesi’ni idrak etmenin huzur ve sevincini yaşıyoruz.

“İkra” Emr-i İlahisiyle Kur’ân-ı Kerim’in inzalinin başlaması, Server-i Kâinat Efendimiz Muhammed Mustafa (sav)’in “Son Peygamber” olarak görevlendirilmesi, Yüce Rabbimiz (cc)’in rahmet, merhamet ve af kapılarını ardına kadar açması, Hz.Cebrail (as) başta olmak üzere meleklerin Arş ve Arz arasında Aff-ı İlahi’yi nakletmesi bu kutlu zaman dilimine kıymet atfetmiş ve bu güzide süreç “kıymet, değer, şeref, hüküm, güç” anlamlarını ihtiva eden “Kadir” kelimesiyle ifade buyurulmuştur.

Kadir Gecesi; insanlığın zulmetten aydınlığa çıkması, akılla tezyin edilmiş olan insanın cahiliye âdetlerinden kurtulması, hak, hukuk ve adaletin inşası için lazım gelen ilahi kodların saklı olduğu eşsiz kutsi bir vakittir.

Mübarek Kadir Gecesini lâyıkıyla idrak edip hakkıyla değerlendirmenin yolu, Kur’ân-ı Kerim’in emsalsiz mesajlarını anlamak ve bu mesajları hayatımıza tatbik etmekten geçmektedir.

Bu itibarla Kadir Gecesi, Kur’ân’ı Kerim’i anlamak, Resûlullah (sav)’ı örnek almak, bu iki yüce kaynağın işaret buyurduğu fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşamak ve her türlü kötülüğü terk etmek için mukaddes bir vesile olarak kabul edilmelidir. Vahy-i İlâhî’de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mukaddes gecenin feyiz ve bereketinden gerektiği şekilde istifade etmek kaçırılmaması gereken fırsattır.

Sınırsız manevî güzelliğin yaşandığı, mükâfatların fazlasıyla lütfedildiği bu gecede akl-ı selim bir kul olarak özümüze dönmeli, nefsimizi muhasebe etmeli, davranışlarımızı gözden geçirmeli ve bugün içerisinde özenle yaptığımız ibadet ve hayırlı işlerimizi hayatımızın bütün her anına yaymaya gayret göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Rabbimiz (cc)’in af ve mağfiretinin sağanak olup yağdığı, tövbe ve niyazların geri çevrilmediği bu mübarek gecenin hayatımızı, ruhumuzu ve gönül dünyamızı ebediyen aydınlatmasını diliyor, Kadir Gecesi'nin Muhterem Malatya Halkına, Aziz Milletimize ve bütün İslam Âlemine iyilikler ve güzellikler getirmesini Yüce Allah (cc)’tan niyaz ediyorum."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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