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03 Haziran 2019 Pazartesi 10:13

Vali Aydın Baruş’un Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Ramazan Bayramı dolaysıyla Kutlama Mesajı yayınladı.

Vali Aydın Baruş'un Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
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Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Malatya Valisi Aydın Baruş'un Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

"Kardeşliğin ve dostluğun sıcaklığını hissettiğimiz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, rahmet ve bereketi kuşanmış, mağfiretimize vesile olan bir Ramazan Ayı’nı daha idrak ederek bayrama kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bizleri bayrama kavuşturan Yüce Rabbimiz (cc)’e şükürler olsun.

Milli ve manevi değerlerimizin güzelliğini ruhumuzun derinliklerinde hissettiğimiz bayramlar, kırgınlık ve küskünlüğü, kin ve nefreti bir kenara bırakarak coşkuyla ve hasretle kucaklaştığımız müstesna günlerdir.

Şüphesiz ki; bu anlamlı günlerin bizlere ilham ettiği sevinci, heyecanı, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu, cihanşümul mesajı çok iyi idrak etmeli, bu mukaddes günler içerisinde kalbimizde yeşertip zahire aksettirdiğimiz güzellikleri hayatımızın her anına yayabilmeli ve başarılı bir insan olma çabalarımızı iyi bir kul ve insan olma endişesi ile taçlandırmalıyız.

Cenâb-ı Hakk (cc)’ın bizlere bahşettiği nimet ve güzelliklerin kadrini bilmeli, bu nimetleri bize lütfedildiği gibi cömertçe fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza, hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimize infak etmeliyiz. İhtiyaç içerisinde olan kardeşlerimizi ihmal etmemeli, kapılarını çalmalı; kendileriyle hemhâl olmanın onlar için çok büyük bir mutluluk, bizim içinse insanlık ve kardeşlik borcu olduğunu asla unutmamalıyız.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, başta Malatya’mızın muhterem halkı olmak üzere Aziz Milletimizin ve İslam Âleminin Ramazan Bayramını kutluyor; bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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