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22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:34

Vali Baruş 1. OSB Arıtma Tesisi İnşaatını İnceledi

Vali Aydın Baruş yapımı devam eden 1. OSB Arıtma Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Baruş 1. OSB Arıtma Tesisi İnşaatını İnceledi
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1.OSB Müdürü Taha Memur ve yüklenici firma yetkililerinin de katıldığı incelemede, yüklenici firma yetkilileri tarafından Vali Baruş’a inşaat süreci hakkında detaylı bilgiler verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 195 Milyon bedelle ihale ettiği ve Kasım 2020 tarihinde inşaatına başlanan 1. OSB Arıtma Tesisinin yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanacağını belirten firma yetkilileri Kasım 2022 tarihinde faaliyete geçeceğini belirttiler.

1.OSB Müdürü Taha Memur ise; Malatya 1.OSB Arıtma Tesisinin, daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamayı benimseyip, sanayileşirken ekolojik dengenin korunmasına önem vermek, fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ve çamursuzlaştırma ünitelerinin en optimal seviyede çalışmasını sağlamak, tesis içerisindeki ünitelerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek, kimyasal laboratuvarda gerekli test ve kontrollerin yapılmasını düzenlemek amacıyla inşa edildiğini ve faaliyete geçmesiyle günlük 80.000 metreküp atığı temizleyeceğini söyledi.

Vali Aydın Baruş çevremizin, toprağımızın ve suyumuzun korunması, sanayi atıklarına maruz kalmaması amacıyla bu tesisin bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Yapmış olduğumuz her çalışmada çevreyi de dikkate alarak, çevrenin bozulmaması ve gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakılması için yapılması gerekenleri de planlıyoruz diyen Vali Baruş; “Aynı zamanda başta organize sanayilerimiz olmak üzere arıtma tesislerimizde çevreye verebileceğimiz zararı da en aza indirmeye çalışıp, emanet aldığımız çevreyi gelecek nesillere temiz olarak miras bırakma gayreti içerisindeyiz” dedi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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