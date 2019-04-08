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08 Nisan 2019 Pazartesi 20:56

Vali Baruş, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Geri Gönderme Merkezinde İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş, 2. Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Baruş, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Geri Gönderme Merkezinde İncelemelerde Bulundu
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Vali Aydın Baruş’a, Çevre ve Şehircilik  İl Müdürü Fikret Onhan projenin fiziki durumu hakkında detaylı bilgiler verdiler.

112 Acil Çağrı Merkezi incelemesinin ardından Vali Aydın Baruş, Malatya Beydağı Konaklama Tesisinde (MABEK) bölgesinde bulunan  250 kişilik Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulunarak Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı’dan bilgiler aldı.

Merkez incelemesinin ardından Vali Aydın Baruş, MABEK Toplantı Salonuna geçerek düzenlediği toplantıda MABEK faaliyet ve ihtiyaçları hakkında brifing aldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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