Vali Baruş, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Geri Gönderme Merkezinde İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş’a, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan projenin fiziki durumu hakkında detaylı bilgiler verdiler.
112 Acil Çağrı Merkezi incelemesinin ardından Vali Aydın Baruş, Malatya Beydağı Konaklama Tesisinde (MABEK) bölgesinde bulunan 250 kişilik Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulunarak Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı’dan bilgiler aldı.
Merkez incelemesinin ardından Vali Aydın Baruş, MABEK Toplantı Salonuna geçerek düzenlediği toplantıda MABEK faaliyet ve ihtiyaçları hakkında brifing aldı.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)