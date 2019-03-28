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28 Mart 2019 Perşembe 15:32

Vali Baruş 13. Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışması Ödül Törenine Katıldı

Vali Aydın Baruş, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İnönü Üniversitesi paydaşlığında Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışması ödül törenine katıldı.

Vali Baruş 13. Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışması Ödül Törenine Katıldı
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Ödül programına Vali Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Vali Yardımcısı Turgay Gülenç, TÜBİTAK Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Merak etmeyen insan öğrenemez. Öğrenemeyen insan proje üretemez. Proje üretemeyen insan da başkalarının yardımına veyahut insafına maruz kalır diyerek bilginin ve bilgi üretiminin ön planda olduğu bu tür yarışmaların önemine değinen Vali Baruş sözlerine: “Bu aziz vatan uğruna şehit olan atalarımıza minnet borcumuz var. Bu minnet Borcunu ödemek için çok çalışmalı ve bu çalışmalar neticesinde ürettiğimiz ürünlerin tüm dünyanın istifadesine sunulması ve bu sayede ülkemizi dünyanın en güzel ülkelerinden, dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getirmek zorundayız. Bu başarı da merak duygusu olan, araştırmaya meraklı olan ve ülkesi için, milleti için çalışma azmi olan sizler gibi değerli nesiller sayesinde elde edilecek. Tübitak'ın düzenlemiş olduğu bu yarışmalar yeni nesillerimize çok geniş bir merak alanı sunuyor. 10 dalda yarışmaya katılmış olan 100 proje var.  Yarışmaya katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 100 proje arasında 15 tane proje seçildi. Toplamda dereceye girmiş olan 35 proje var. Ancak buraya katılan 100 projenin tamamının da birinci olduğunu düşünüyorum. Gençlerimize, emek veren değerli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. 
Tören dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödüller verilmesinin ardından son buldu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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