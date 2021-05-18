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18 Mayıs 2021 Salı 10:39

Vali Baruş 19 Mayıs Dolaysıyla Mesaj Yayınladı

Malatya Valisi Aydın Baruş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla Kutlama Mesajı yayımladı.

Vali Baruş 19 Mayıs Dolaysıyla Mesaj Yayınladı
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Malatya Valisi Aydın Baruş'un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı;

"19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan ve Cumhuriyetimizin kuruluşuyla neticelenen İstiklal Mücadelemizin başlangıcını ifade eden tarihtir.

19 Mayıs 1919’da, mazisi boyunca esareti kabul etmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen Aziz Milletimiz, varlık yokluk mücadelesinde bir kez daha kıyama kalkmıştır. Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki silah arkadaşlarının Samsun’dan Anadolu’ya ayak basarak Milli Mücadele meşalesini yaktıkları tarihi günün 102’nci yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

19 Mayıs, Balkan Savaşları ve Birinci Cihan Harbinde birçok cephede ölüm kalım savaşı verdiği mücadeleler neticesinde yıpranmış, yorulmuş ve bitkin düşmüş bir Milletin kadim devlet geleneği ve özgürlük ruhunun verdiği cesaret ve metanetle istiklalini kurtarmak için bağımsızlık meşalesini yeniden yaktığı şan ve şeref günüdür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, içinde bulunduğu şartlar karşısında istiklal mücadelesini fiilen başlatmak ve yeni bir devletin kuruluşu yolunda ilk kıvılcımı yakmak amacıyla yola çıkarken, milletinin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden ve hür yaşama kararlılığından güç almıştır. Bu milli ruh, Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasını ve millet egemenliğine dayanan, bağımsız bir devletin kurulmasını mümkün kılmıştır.

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu kutlu gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz." sözlerindeki manasına uygun olarak Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk Gençliğine bayram olarak hediye edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, gençlerine verdiği önemi ifade eden bu emanetin şuurunda olan evlatlarımızın; devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizin özgür iradesine ilelebet sahip çıkacaklarına, bu mukaddes değerleri canlarından aziz bilerek koruyacaklarına yürekten inanıyoruz.

Sevgili Gençler;

Kökleri binlerce yıllık şerefli bir maziden beslenen Aziz Milletimizin 19 Mayıs 1919’da coşan bağımsızlık ruhunun üzerinde yükselen, kanla ve irfanla kurulduğuna zaman ve tarihin şahitlik ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edilmiştir.

Bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyeti daha da yüceltmek ve sizlerden sonra gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak sorumluğu sizlere aittir. Bu mesuliyetin gereği olarak, özverili bir şekilde çok çalışmalı, Türkiye’nin geleceğinde önemli aktörler olmaya hazır olmalısınız. Vatanını ve milletini canından çok seven, özgüven ve erdem sahibi, geleceğe umutla bakan gençler olarak yetişmeniz en büyük dileğimizdir. Sizlerin gelecekte ülkemizin medeniyet yolculuğunda çok önemli roller üstleneceğinize güvenimiz tamdır.

19 Mayıs 1919'un 102'nci yıldönümünde, bizlere bu cennet misali toprakları miras bırakan; başta Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelemizin aziz kahramanlarını ve vatanımızın bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin ve vatandaşlarımızın Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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