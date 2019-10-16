Vali Baruş 7. Ana Jet Üs Komutanlığını Ziyaret Etti

Hv.S.S.Alb. Kanbur 7. Ana Jet Üs Komutanlığı görevine 19.09.2019 tarihinde atanmış ve geçtiğimiz haftalarda Vali Baruş’a nezaket ziyaretinde bulunmuştu.
Vali Baruş’da Hv.S.S.Alb. Kanbur’a iade-i ziyarette bulunup yeni görevinde başarılar dileyerek bir süre sohbet etti.
Üs Komutanlığında Hv.S.S.Alb. Kanbur tarafından karşılanan ve şeref defterini imzalayan Vali Baruş’a ziyareti anısına yine Hv.S.S.Alb. Kanbur tarafından 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nın madalyonu takdim edildi.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)