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16 Ekim 2019 Çarşamba 13:06

Vali Baruş 7. Ana Jet Üs Komutanlığını Ziyaret Etti

Vali Baruş, 7. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek Üs Komutanı Hava Silah Sistem Albay Hasan Hüseyin Kanbur’a iade-i ziyarette bulundu.

Vali Baruş 7. Ana Jet Üs Komutanlığını Ziyaret Etti
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Hv.S.S.Alb. Kanbur  7. Ana Jet Üs Komutanlığı görevine 19.09.2019 tarihinde atanmış ve geçtiğimiz haftalarda Vali Baruş’a nezaket ziyaretinde bulunmuştu.


Vali Baruş’da  Hv.S.S.Alb. Kanbur’a iade-i ziyarette bulunup yeni görevinde başarılar dileyerek bir süre sohbet etti.


Üs Komutanlığında Hv.S.S.Alb. Kanbur tarafından karşılanan ve  şeref defterini imzalayan Vali Baruş’a ziyareti anısına yine Hv.S.S.Alb. Kanbur tarafından 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nın  madalyonu takdim edildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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