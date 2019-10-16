Vali Baruş 7. Ana Jet Üs Komutanlığını Ziyaret Etti

Üs Komutanlığında Hv.S.S.Alb. Kanbur tarafından karşılanan ve şeref defterini imzalayan Vali Baruş’a ziyareti anısına yine Hv.S.S.Alb. Kanbur tarafından 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nın madalyonu takdim edildi.

Vali Baruş’da Hv.S.S.Alb. Kanbur’a iade-i ziyarette bulunup yeni görevinde başarılar dileyerek bir süre sohbet etti.

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