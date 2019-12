Vali Baruş Akçadağ İlçesinde Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

Akçadağ İlçesinde İlçe Kaymakamı Hulusi Teke, İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan ve Kurum Müdürleri tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, Öğretmenevi toplantı salonuna geçti.

Toplantı öncesi Vali Baruş yaptığı konuşmada: “Akçadağ ilçemizde bugün sizlerle birlikte meselelerimizi, sorunlarımızı konuşmak bu sorunlara bütün dairelerimizin, sizlere hizmet etmekle görevli bütün arkadaşlarımızın vakıf olmasını sağlamak ve birlikte konuşarak, tartışarak meseleleri çözüm yoluna koymak bu toplantıyı düzenlemekteki temel amacımız.

Türkiye’deki yönetim anlayışı Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi vatandaşın yüzünü güldürmek, vatandaşın memnuniyetini sağlamak ve onun gönlüne girmekle mümkündür. Biz bu temel yönetim anlayışının her zaman insanımızla beraber olarak, onların yanında olarak ve onların destekçisi olarak yapmaya kararlıyız.

Bugün Akçadağ ilçemizde de Akçadağ ilçemizin özellikle huzur, güvenlik başta olmak üzere eğitim, sağlık, tarım ve diğer alanlardaki altyapı noktasındaki noksanlıkları ve bu noksanlıkların hangi düzeyde olduğu ve bunlara nasıl çözüm getirilebileceğini noktasında sizlerle fikir alışverişi yapacağız. Muhtarlarımız, halkımızın sözcüsü olarak her zaman dinlediğimiz ve kendilerinden bu sorunları anlama fırsatı bulduğumuz yegâne kişilerdir. Muhtarlarımız hem demokrasinin vazgeçilmez aracıları hem de vatandaşımızın sesi olan seçilmiş kimselerdir ve halkın iradesini yansıtmaları bakımdan da yönetim nezdinde her zaman dinlenmesi, sözüne itibar edilmesi gereken kişilerdir. Bunu biz her zaman böyle algılıyoruz. Yönetimin hep birlikte, seçilmişleri ile atanmışları ile birlikte vatandaşa sonuna kadar hizmetle gece gündüz demeden onların ihtiyaçlarını karşılama yönünde sergilenecek irade ile mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle Akçadağ ilçemize geldiğimiz bugün de sizlerde daire amiri arkadaşlarımızın sunumları ile birlikte her konuyla ilgili olarak soru sorma fırsatı bulacaksınız.

Akçadağ İlçemiz, Malatya’mız genelinde olduğu gibi huzur ve güvenin hâkim olduğu, vatandaşlarımızın devletine güven içerisinde yaşadığı ilçemiz. Bizim öncelikle tesis etmemiz gereken devletimizin her konuda vatandaşın yanında olduğunu hissettirmek ve vatandaşın tek bir an bile kendini güvensiz hissetmemesini sağlamak ve gece yatağına yattığında bu huzur ve güveni duyarak ertesi sabah kalkacağını umabilmesini sağlamaktır. Bunu sağlamak için de gece gündüz kolluk kuvvetlerimiz emniyetimiz, jandarmamız çaba sarf ediyorlar. İnsanımızın huzurunu kaçıracak, nesillerimizi tehdit edecek ve vatandaşımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek hususlarda sonuna kadar takibini sağlıyorlar. Bu konudaki en büyük yardımcımız muhtarlarımızdır, sizlersiniz. Kolluk kuvvetlerimizle her zaman sıkı bir şekilde irtibat halinde olmayı dikkat etmenizi rica ediyoruz. Çünkü kolluk kuvvetlerimiz işlenen suçları veya vatandaşın huzurunu kaçıran kişilerin fiillerini haber aldıklarında derhal harekete geçmek için bu iletişime ihtiyaç duyuyorlar. Bunu sağlamak için de sizde bizim yardımcımızsınız, bunu böyle bilin. Diğer taraftan kamu hizmetlerinde her zaman noksanlıklar, eksiklikler olabilir önemli olan bu eksiklikleri devletimiz tarafından sağlanan imkânlarla en etkin bir şekilde yerine getirmek. Bunun içinde sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Sizler muhtarlar olarak her zaman vatandaşla birlikte hem onların sesi olarak hem de vatandaşımızla birlikte hareket ederek mahallenizde huzur ve sükûnun sağlanmasında birinci derece görevlisiniz. Siz hem merkezi idarenin hükümetin oradaki bir kolu olarak vatandaşları belli bir nizam içerisinde tutmak hem de vatandaşın sesini hükümete aktarmak, bize kamu görevlilerine aktarmak noktasında eşsiz bir konuma sahipsiniz. Dolayısıyla sizler her zaman yatıştırıcı, vatandaşı teskin edici ve o mahallede devletin sağlamak istediği huzur ve güveni birinci derecede sağlayıcı kişiler olmalısınız. Muhtarlar hiçbir zaman bir kavganın tarafı olamazlar, böyle bir lüksümüz yok. Siz hep barıştırıcı, arabulucu insanlar arasında barışı sağlayıcı bir konuma sahip olmalısınız, bunları sizlerden rica ediyoruz.

Bugün Türkiye’nin en lezzetli armutlarını, kayısılarını yetiştiren bu bereketli topaklarda sizlerle birlikte olmaktan dolayı derece mutlu olduğumu tekrar ifade ediyorum. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum ve Akçadağ ilçesi için Malatya’mız için çalışan, çaba sarf eden, emeğini veren bütün arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza çok teşekkür ediyor sizleri en derin sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum” dedi.

Toplantıda Kurum müdürleri sırayla kürsüye gelerek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmalarının ardından Mahalle Muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda ayrıca Yeşilay Malatya Şube Başkanlığı yetkilisi tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve bilgilendirme yapıldı.

İlçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamı Hulusi Teke, İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, Kurum Müdürleri, Mahalle Muhtarları ve Kanaat Önderleri katıldı.

Toplantı sonunda Muhtarlar Vali Baruş’u ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Akçadağ İlçesi Okul Aile Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Vali Aydın Baruş muhtarlar toplantısının ardından okul aile birliği başkanları ile düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada: “Bizim öncelikli amacımız huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimin kalitesini arttırıcı çalışmalar yapmak ve okullarımızda çocuklarımızın güven ortamı içerisinde öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak.

Okul yönetimi ile okul aile birliğinin iletişiminin önemine değinen Vali Baruş, eğitim ve başarıyı yakalayabilmemiz için kaliteyi yakalamak için aileler, öğretmenler ve öğrencilerin birlikte çalışması gerekiyor. Akçadağ ilçemizin çocukları bu ülkeye her yönüyle hizmet etmeleri için en iyi yerlere gelmeyi hak ediyorlar. Topluma faydalı fertler olarak yetiştirmek için, milli duyarlılığı olan nesiller yetiştirmek için bu noktalarda Okul Aile Birliği Başkanlarımız, Okul Müdürlüklerimiz gerekli işbirliğini sağlamaları gerekiyor. Ayrıca okullarımızda destek kurslarına da önem verilerek düzenlenecek kurslardan faydalanacak öğrencilerin eğitim seviyesinin yükseltilmesi noktasında fedakârca çalışılması gerekiyor” dedi.

Konuşmasının ardından Vali Aydın Baruş, okul aile birliği başkanlarına tek tek söz vererek onların sorun ve önerilerini dinledi.

Vali Baruş, toplantının ardından İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığını ziyaret ederek ilçe hakkında brifing aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını denetlemesinin ardından İstanbul İlinde 1981 yılında şehit olan Piyade Er Mustafa Güde ve Bingöl İli Genç İlçesinde 2000 yılında şehit olan Piyade Komando Er Alper Güde’nin ailelerini ziyaret eden Vali Baruş, taziyelerini bildirerek şehitlerimizin aileleri ile bir süre sohbet etti.

Vali Baruş son olarak, ilçenin kamu yatırım projeleri arasında yer alan Toplum Sağlığı Merkezi Binası, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu, bakım ve onarımı yapılan sentetik futbol sahası, İlçe Belediyesi tarafından Kültür Merkezi ve Ceza İnfaz Kurumu Tesis inşaatını inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)