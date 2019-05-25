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25 Mayıs 2019 Cumartesi 21:55

Vali Baruş Akçadağ’da Şehit ve Gazi Aileleri ile İftarda Bir Araya Geldi

Vali Aydın Baruş Akçadağ Kaymakamlığı'nca düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Vali Baruş Akçadağ'da Şehit ve Gazi Aileleri ile İftarda Bir Araya Geldi
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Akçadağ Belediye Sosyal Tesislerindeki iftar programına Vali Baruş’un yanı sıra İlçe Kaymakamı Muhammet Taha Canpolat, İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, İl Müftüsü Veysel Işıldar, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin ardından iftar yapıldı.

İftar sonrası İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın dua etmesinin ardından Vali Baruş şehit ve gazi aileleri ile tek tek ilgilenerek onların sorun ve dileklerini dinledi. Problemlerin çözümü için ilgililere gerekli talimatları verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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