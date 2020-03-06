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06 Mart 2020 Cuma 09:43

Vali Baruş Akpınar, Sancaktar, Üçbağlar, Küçükhüseyinbey ve Saray Mahallelerini Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, 24 Ocak’ta Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve ilimizi de etkileyen deprem nedeniyle, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla şehrimizin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.

Vali Baruş Akpınar, Sancaktar, Üçbağlar, Küçükhüseyinbey ve Saray Mahallelerini Ziyaret Etti
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Deprem nedeniyle ilimiz Battalgazi İlçesine bağlı Akpınar, Sancaktar, Üçbağlar, Küçükhüseyinbey ve Saray Mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, mahalleler hakkında muhtarlardan bilgi aldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediği ile ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Vali Baruş ağır hasarlı ve acil yıkım kararı alınan binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vali Aydın Baruş’un mahalle incelemelerine Akpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Işık, Sancaktar Mahallesi Muhtarı Ahmet Özpolat, Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, Küçükhüseyinbey Mahallesi Muhtarı Bilal Türker ve Saray Mahallesi Muhtarı Aydın Aksoy eşlik etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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