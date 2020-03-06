Vali Baruş Akpınar, Sancaktar, Üçbağlar, Küçükhüseyinbey ve Saray Mahallelerini Ziyaret Etti

Deprem nedeniyle ilimiz Battalgazi İlçesine bağlı Akpınar, Sancaktar, Üçbağlar, Küçükhüseyinbey ve Saray Mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, mahalleler hakkında muhtarlardan bilgi aldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediği ile ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Vali Baruş ağır hasarlı ve acil yıkım kararı alınan binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.
Vali Aydın Baruş’un mahalle incelemelerine Akpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Işık, Sancaktar Mahallesi Muhtarı Ahmet Özpolat, Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, Küçükhüseyinbey Mahallesi Muhtarı Bilal Türker ve Saray Mahallesi Muhtarı Aydın Aksoy eşlik etti.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)