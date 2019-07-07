Vali Baruş, Arapgir İlçesinde Düzenlenen 5. Uluslararası Foto Kampa Ziyarette Bulundu

Arapgir Belediyesi ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından organize edilen 5. Uluslararası Malatya Foto Kamp ziyaretinde Vali Baruş’u İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem, İlçe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, MAFSAD Başkanı İnan Orhan karşıladı.

Arapgir ilçesine gelen yerli yabancı yüzlerce fotoğraf sanatçısı, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerek fotoğraflandırdıkları kamp alanında incelemelerde bulunan Vali Baruş, misafirlerle sohbet ederek duygu ve düşüncelerini dinledi. Ziyarette Vali Baruş’a MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal eşlik ettiler.

Doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçıların katıldığı 5. Uluslararası Malatya Foto Kamp Malatya’nın Arapgir ilçesinde 4 gün sürecek olup doğa tutkunu fotoğrafçılar, Arapgir Kayaarası kanyonu ve çevre ilçeleride kapsayan fotoğraf çekim gezileri, fotoğraf sohbetleri, yürüyen fotoğraf sergisi, doğa ve kanyon yürüyüşleri, yamaç paraşütü, at binme, zipline, ip üstünde yürüme, müzik dinletileri vb. birçok etkinliklerin yanı sıra bu yıl Foto Kampın kapsamı biraz daha genişletilerek Yukarı Fırat Havzası içerisinde kalan Kemaliye, Divriği, Ağın, Keban ve Arguvan gibi ilçelere çekim gezileri yapılacak ve görsel gücü yüksek fotoğraflar çekip, bu ilçelerin değerleri de tanıtılmaya çalışılacak.

5. Uluslararası Foto Kamp projesine Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi, Kemaliye, Divriği, Ağın, Keban ve Arguvan Belediye Başkanlıkları, Malatya Ressamlar Derneği, Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, Türk Kızılayı Malatya Şubesi, Foto Çarşı ve PEKFEN Okulları da destek sağlıyor.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)