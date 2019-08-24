Vali Baruş Arslantepe Höyüğü’nde İncelemelerde Bulundu

Vali Baruş’u İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ve Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane karşıladı.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Frangipane Arslantepe Höyüğü ve kazı çalışmaları hakkında Vali Baruş’a bilgiler verdi.

İlk şehir devleti olan Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunduğunu, duvarlarında renkli figürler işlenmiş M.Ö.3300-3000 yıllarına ait bir kerpiç saray ve M.Ö.3600-3500’lere ait tapınak kazılarında elde edilen kılıç ve mızraklarıyla, binlerce mühür baskısı ve metal eserleriyle, Malatya Kralı Tarhunza, 2 aslan heykeli ile Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan önemli bir kazı alanı ve höyük olduğunu belirten Prof. Dr. Frangipane ayrıca Kral Tarhunza ile 2 aslan heykelinin asıllarının Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilendiğini ve aynı malzemeden yapılmış birebir kopyalarının ise höyük girişine yerleştirilerek burada sergilendiğini ifade etti.

Vali Baruş’un höyük içerisinde yaptığı incelemeler sırasında da Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Frangipane, burada kazı çalışmaları sürdürülen yapının dünyanın en eski kerpiç sarayı olduğunu belirterek M.Ö. 3 000’li yıllara ait olduğu tahmin edilen kerpiç taht’ın gün yüzüne çıkarıldığını, ayrıca sarayın hemen yanında M.Ö.2900’e tarihlenen önemli bir kişinin (belki bir kralın) mezarının da ortaya çıkarıldığını söyledi.

Prof. Dr. Frangipane, duvar resimleri hakkında Vali Baruş’a bilgiler verirken yapılan kazı çalışmaları ve buluntular hakkında da detaylı bilgilendirme de bulunarak kazı çalışmalarının itinalı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti

Vali Baruş, verilen bilgilerden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, burada yapılan çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Frangipane ve ekibine teşekkür etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)