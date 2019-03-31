Vali Baruş, Basın Mensuplarına Açıklama Yaptı

Vali Baruş yaptığı açıklamada, “İlimiz Pütürge İlçesi Bölünmez Mahallesinde bugün saat 10.00 sıralarında seçim sandığı başında yaşlı vatandaşlarımıza oy kullandırma konusunda çıkan tartışma neticesinde 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti bir vatandaşımız ise kolundan hafif yaralandı şu an tedavisi tıp fakültesinde devam ediyor. Bu müessif olayın failleri olduğu değerlendirilen 4 şahıs hemen olayın akabinde jandarma ekiplerimizce yapılan çalışma neticesinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığınca bizzat yürütülüyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. İlimizde seçime katılan siyasi partilerin il başkanları ile biraz önce bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bu toplantı neticesinde ortak değerlendirmemiz herkesin sağduyulu davranması. Bu sağduyu davranışını herkes gösterirse, gerginliği arttırıcı davranışlardan uzak durursa bu süreci sükûnet içerisinde atlatırız. Herkesi dikkatli konuşmaya ve davranmaya davet ediyorum. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle müessif olayları bir daha yaşamamak amacıyla elimizden gelen her türlü çabayı göstermemiz lazım. Burada da gerek basınımızın, gerekse siyasi parti temsilcilerimizin ve vatandaşlarımızın herkesin katkısını bekliyoruz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)