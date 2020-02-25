Vali Baruş Beydağı, Kamıştaş ve Alhanuşağı’nda İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş, 24 Ocak’ta Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve ilimizi de etkileyen deprem nedeniyle, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla şehrimizin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.

Deprem nedeniyle ilimiz Battalgazi İlçesine bağlı Beydağı, Kamıştaş ve Alhanuşağı Mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan mahalleler hakkında ilk bilgileri muhtarlardan aldılar. Mahallelerdeki bağlı mezralardaki hasarlı, ağır hasarlı veya yıkık binalar ile yardım ihtiyaçlarının olup olmadığı, yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığının incelemesi yapıldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Vali Baruş ve beraberindekiler, hasarlı binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinlediler.

Vali Aydın Baruş ve Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş’ın mahalle incelemelerine Beydağı Muhtarı Mahmut Pesen, Kamıştaş Muhtarı Şevket Canseven ve Alhanuşağı Muhtarı Muharrem Kadak eşlik etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)