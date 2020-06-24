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24 Haziran 2020 Çarşamba 17:23

Vali Baruş, Birlik ve Oda Ziyaretlerinde Bulundu

Vali Aydın Baruş, kamu ve özel sektöre yönelik sürdürdüğü ziyaretler kapsamında Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Veteriner Hekimler Odası ve Fırıncılar Odasını ziyaret etti.

Vali Baruş, Birlik ve Oda Ziyaretlerinde Bulundu
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İlk olarak Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’a ziyarette bulunan Vali Baruş, Birlik Başkanı Akın’dan koyun ve keçi yetiştiriciliği yönünden ilimizin mevcut durumu hakkında bilgiler aldı. Birliğin çalışmaları ve hedefleri konusunda da bilgiler alan Vali Baruş, Başkan Akın’a çalışmalarında başarılar dileyerek dernekten ayrıldı.

Daha sonra Vali Baruş, Veteriner Hekimler Odası’nı ziyaret etti.

Oda Başkanı Ergun Koşar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Baruş, Başkan Koşar’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son olarak Fırıncılar Odasını ziyaret eden Vali Baruş, Başkan Mehmet Büyükelçi’den yürüttükleri faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler alarak bir süre sohbet etti.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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