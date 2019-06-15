Vali Baruş, “Biz Anadoluyuz” Projesi kapsamında öğrencilerle buluştu

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Yozgat’tan, Malatya’ya gelen 40 öğrenci Vali Aydın Baruş’ u ziyaret etti

Valilik toplantı salonunda öğrencileri kabul eden Vali Baruş öğrencilerle yakından ilgilenerek, kendileriyle bir süre sohbet etti.



Öğrencileri Malatya’da misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Baruş, “Sizleri Malatya’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Siz değerli gençler ülkemizin geleceğisiniz İçişleri Bakanlığımızın düzenlediği projenin amacı, değişik illerde bulunan gençlerin arasındaki muhabbet, dostluk, kardeşlik bağını tesis etmek güçlendirmek ve gençlerimizin ülkemizin her tarafını tanımasını sağlamak. Bu sayede de ülkesine, milletine ve vatanına karşı olan hislerini duygularını güçlendirmek. Bugün sizler Malatya’yı tanımaya çalışacaksınız. Ben de Malatya Valisi olarak sizleri valilik binasında görmekten son derece memnun oldum” dedi.

Gençlerin başarılı olmasının bir ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Baruş, “Siz değerli gençlerimizin başarılara imza atması, aynı zamanda ülkesine karşı aşkla çalışma şevki ile dolu gençler olarak yetişmesi temel amacımız. Bu anlamda sizlerin milletimizin sahip olduğu değerlerle donatılması bu değerleri yüreğinde hissederek geleceğe göre hayallerini buna göre oluşturması hepimizin arzuladığı bir olaydır” diye konuştu.

Malatya’nın tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler veren Vali Baruş, öğrencilere kitap hediye ederek günün anısına misafirlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)