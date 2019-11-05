Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Kasım 2019 Salı 15:30

Vali Baruş, Büyük Hüseyinbey ve Küçük Hüseyinbey Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, ve Mahalli İdareler Müdürü İsmet Timur ile birlikte Battalgazi İlçesi Büyük Hüseyinbey ve Küçük Hüseyinbey Mahalle Muhtarlarını ziyaret etti.

Vali Baruş, Büyük Hüseyinbey ve Küçük Hüseyinbey Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Battalgazi İlçesi Büyük Hüseyinbey Mahallesi Muhtarı Coşkun Şalva, ve Küçük Hüseyinbey Mahallesi Muhtarı Bilal Türker’i ziyaretlerinde Vali Baruş, Mahallelerinin sorunları ve çalışmaları hakkında muhtarlar ve azalarıyla sohbet ederek bilgiler aldı.

Vatandaşların yaşadığı sorunlarla bire bir ilgilenen muhtarların halkın yaşadığı sorunların çözümlenmesi ve sıkıntıların giderilmesinde ilk adım hizmet kapısı olduğuna dikkat çekerek muhtarlık müessesinin önemine değinen Vali Baruş, amacımız ilimizin her mahallesinde vatandaşlarımızın en iyi yaşam koşullarında yaşamasını sağlamaktır. Dile getirilen eksikliklerin giderilmesi noktasında ise ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar Şalva ve Türker mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş’a teşekkür ettiler.

Ziyaretin ardından Sivas Caddesi ve Kışla Caddesi üzerinde bulunan esnafları tek tek gezerek ziyarette bulunan Vali Baruş ve beraberindekiler esnaflarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyip bol ve bereketli kazanç dileğinde bulundular.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Gençlik Kollarından Kızılay’a Ziyaret AK Parti Gençlik Kollarından Kızılay’a Ziyaret
Başkan Güder, Lösemili Çocukları Unutmadı Başkan Güder, Lösemili Çocukları Unutmadı
Çalık, “Genç girişimcilerimiz Malatya ekonomisini canlandıracak” Çalık, “Genç girişimcilerimiz Malatya ekonomisini...
Malatya'da Bugün Vefat Edenler Malatya'da Bugün Vefat Edenler
Çalık, “Malatyaspor’umuza bugün de sonuna kadar destek veriyoruz, yarın da vereceğiz” Çalık, “Malatyaspor’umuza bugün de sonuna kadar...
Büyükşehir’den Eğitime Tam Destek Büyükşehir’den Eğitime Tam Destek
Çalık’tan yeni hastaneye gece yarısı ziyaret Çalık’tan yeni hastaneye gece yarısı ziyaret
Çalık, “Zaferleri ekonomi de de devam ettirmek istiyoruz” Çalık, “Zaferleri ekonomi de de devam ettirmek...
Malatya'da Bugün Vefat Edenler Malatya'da Bugün Vefat Edenler
27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman’a MTÜ Fahri Doktora Ünvanı Verildi 27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman’a MTÜ Fahri...
Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Erdoğan’dan Başkan Çınar’a Ödül Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Erdoğan’dan Başkan...
Rektör Karabulut, “15 Temmuz engellenmeseydi Türkiye bugün Suriye olurdu” Rektör Karabulut, “15 Temmuz engellenmeseydi Türkiye...
Ağbaba’dan Gençlik Ve Spor Bakanı’na Suat Arslanboğa Soruları Ağbaba’dan Gençlik Ve Spor Bakanı’na Suat Arslanboğa...
Bakan Berat Albayrak Malatya'da Bakan Berat Albayrak Malatya'da
MATÖV İstişare Toplantısı Yapıldı MATÖV İstişare Toplantısı Yapıldı
Yukarı Çık
banner687
banner691

AK Parti Gençlik Kollarından Kızılay’a...
Ak Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer AKIN ve Yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Malatya Şube...

Haberi Oku