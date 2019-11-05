Vali Baruş, Büyük Hüseyinbey ve Küçük Hüseyinbey Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, ve Mahalli İdareler Müdürü İsmet Timur ile birlikte Battalgazi İlçesi Büyük Hüseyinbey ve Küçük Hüseyinbey Mahalle Muhtarlarını ziyaret etti.

Battalgazi İlçesi Büyük Hüseyinbey Mahallesi Muhtarı Coşkun Şalva, ve Küçük Hüseyinbey Mahallesi Muhtarı Bilal Türker’i ziyaretlerinde Vali Baruş, Mahallelerinin sorunları ve çalışmaları hakkında muhtarlar ve azalarıyla sohbet ederek bilgiler aldı.

Vatandaşların yaşadığı sorunlarla bire bir ilgilenen muhtarların halkın yaşadığı sorunların çözümlenmesi ve sıkıntıların giderilmesinde ilk adım hizmet kapısı olduğuna dikkat çekerek muhtarlık müessesinin önemine değinen Vali Baruş, amacımız ilimizin her mahallesinde vatandaşlarımızın en iyi yaşam koşullarında yaşamasını sağlamaktır. Dile getirilen eksikliklerin giderilmesi noktasında ise ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar Şalva ve Türker mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş’a teşekkür ettiler.

Ziyaretin ardından Sivas Caddesi ve Kışla Caddesi üzerinde bulunan esnafları tek tek gezerek ziyarette bulunan Vali Baruş ve beraberindekiler esnaflarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyip bol ve bereketli kazanç dileğinde bulundular.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)