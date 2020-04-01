Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Nisan 2020 Çarşamba 16:10

Vali Baruş, Çarşamba Pazarında İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş, 01.04.2020 Çarşamba günü İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 2020/22 sayılı karar ile ilgili tedbirleri denetlemek üzere Yeşilyurt İlçesi Zaviye Mahallesinde kurulan Çarşamba pazarında incelemelerde bulundu.

Vali Baruş, Çarşamba Pazarında İncelemelerde Bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla mahalle/semt pazar yerlerinde alınan tedbirleri inceleyen Vali Baruş, Pazar yerinde görevli Polis ve Zabıta ekiplerince alınan tedbirlerin uygulanması hususunda gerekli talimatları vererek, Pazar esnafı ve vatandaşlardan uygulanan kurallara riayet etmelerini istedi.

İncelemelerde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Mahalle Muhtarı Baki Ulutaş ve Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre eşlik etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avukat Veysel Taner Şenel, Avukatlar Günü Mesajı Yayınladı Avukat Veysel Taner Şenel, Avukatlar Günü Mesajı...
Büyükşehir 2020 ilaçlama sezonunu başlattı Büyükşehir 2020 ilaçlama sezonunu başlattı
Başkan Akın, ‘‘Güçlü Türkiye olmanın gereğini yapacağız’’ Başkan Akın, ‘‘Güçlü Türkiye olmanın gereğini...
Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/22) Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No:...
Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/21) Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No:...
Malatya'da Karantinaya Alınan Mahalle Sayısı 5 Oldu Malatya'da Karantinaya Alınan Mahalle Sayısı...
Büyükşehir Akçadağ ve Doğanşehir’de Cadde ve Sokakları Temizleyip Dezenfekte Etti Büyükşehir Akçadağ ve Doğanşehir’de Cadde...
MASKİ’den Covid-19 Tedbirleri MASKİ’den Covid-19 Tedbirleri
PTT’den Sosyal Mesafe Kuralı Uyarısı PTT’den Sosyal Mesafe Kuralı Uyarısı
Malatya'da Karantinaya Alınan Mahalle Sayısı 4 Oldu Malatya'da Karantinaya Alınan Mahalle Sayısı...
Rektör Karabulut, 'Biz Bize Yeteriz' Kampanyasına 1 Aylık Maaşını Bağışladı Rektör Karabulut, 'Biz Bize Yeteriz' Kampanyasına...
Başkan Gürkan, Çevreyoluna Alternatif Açılan Yolu İnceledi Başkan Gürkan, Çevreyoluna Alternatif Açılan...
Malatya İl Pandemi Kurulu Toplandı Malatya İl Pandemi Kurulu Toplandı
Koronavirüs Tedavileri Arasında 'Kayısı Çekirdeği de' Yer Alıyor Koronavirüs Tedavileri Arasında 'Kayısı Çekirdeği...
Malatya'da İki Mahalle Karantinaya Alındı Malatya'da İki Mahalle Karantinaya Alındı
Yukarı Çık
banner687

Avukat Veysel Taner Şenel, Avukatlar Günü...
Avukat Veysel Taner Şenel, 5 Nisan Avukatlar Günü dolaysıyla tüm Meslektaşlarının Avukatlar Gününü...

Haberi Oku