Vali Baruş, Çarşamba Pazarında İncelemelerde Bulundu

İncelemelerde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Mahalle Muhtarı Baki Ulutaş ve Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre eşlik etti.

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla mahalle/semt pazar yerlerinde alınan tedbirleri inceleyen Vali Baruş, Pazar yerinde görevli Polis ve Zabıta ekiplerince alınan tedbirlerin uygulanması hususunda gerekli talimatları vererek, Pazar esnafı ve vatandaşlardan uygulanan kurallara riayet etmelerini istedi.

Vali Aydın Baruş, 01.04.2020 Çarşamba günü İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 2020/22 sayılı karar ile ilgili tedbirleri denetlemek üzere Yeşilyurt İlçesi Zaviye Mahallesinde kurulan Çarşamba pazarında incelemelerde bulundu.

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