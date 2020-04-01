Vali Baruş, Çarşamba Pazarında İncelemelerde Bulundu

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla mahalle/semt pazar yerlerinde alınan tedbirleri inceleyen Vali Baruş, Pazar yerinde görevli Polis ve Zabıta ekiplerince alınan tedbirlerin uygulanması hususunda gerekli talimatları vererek, Pazar esnafı ve vatandaşlardan uygulanan kurallara riayet etmelerini istedi.
İncelemelerde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Mahalle Muhtarı Baki Ulutaş ve Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre eşlik etti.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)