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30 Temmuz 2019 Salı 13:38

Vali Baruş, Çavuşoğlu, Bentbaşı ve Salköprü Mahallelerinde İncelemelerde Bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş beraberinde İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İlçe Emniyet Müdürü ve Mahalli İdareler Müdürü ile birlikte Çavuşoğlu, Bentbaşı ve Salköprü Mahalleleri muhtarlarını ziyaret etti.

Vali Baruş, Çavuşoğlu, Bentbaşı ve Salköprü Mahallelerinde İncelemelerde Bulundu
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İlk olarak Çavuşoğlu Mahalle Muhtarına ziyarette bulunan Vali Baruş’u burada muhtar Mürteza Ede ve azaları karşıladı. Mahallenin sıkıntıları ve çözüm noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgiler alan Vali Baruş, mahalle esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Çavuşoğlu Aile Sağlığı Merkezini de ziyaret ederek ASM Doktorlarından verilen hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra Bentbaşı Mahalle Muhtarını ziyaret eden Vali Baruş, Muhtar Yakup Korkmaz ve azaları tarafından karşılandı. Mahallenin sıkıntılarının anlatılmasından sonra Bentbaşı Aile Sağlığı Merkezi ve Yeni İlçe ve Köy Otogarında incelemelerde bulunarak Muhtar Yakup Korkmaz’ın taleplerini yerinde inceledi.

Akabinde Salköprü Mahalle Muhtarı Mehmet Dönmez’i ziyaret ederek mahallenin sıkıntı ve sorunları hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar, mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş’a teşekkür ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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