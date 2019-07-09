Vali Baruş, Cumhuriyet, Atatürk ve Gazi Mahalleleri Muhtarlarını Ziyaret Etti

Muhtarların talep ve şikâyetlerini birebir rahat bir şekilde dinleyerek sorunları yerinde tespit etmek amacıyla ziyaretleri sürdürdüklerini ifade eden Vali Baruş: “Buradaki 3 mahallemizde özellikle asayiş ve güvenlik noktasında aksayan noktalar varsa bunları ele almak mahallelerimizi de tam bir şekilde yaşanılabilir güvenli mahalleler haline nasıl getirebiliriz. Bu soruya cevap aramak amacıyla muhtarlarımızı dinleyeceğiz. Burada yaşanan sorunları tespit edeceğiz bu sorunların çözümü noktasında muhtarlarımızla el ele vererek nasıl stratejiler çözümler getirebiliriz bunları ele alacağız.” dedi.

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Vali Baruş, Mahallede yaşayan Suriyeli vatandaşların da göç idaresinin bilgisinde olduğunu hatırlatarak “Milletimiz gerçekten büyük bir insanlık örneği vererek Suriye’den gelen zor durumda olan kardeşlerimize her türlü yardımı yapıyor. Ayrıca bildiğiniz gibi Suriyeli kardeşlerimizin barındığı kampımız var. Orada da huzurlu bir ortam var, burada önemli olan karşılıklı anlayış içerisinde bu yaşamı, ortak hayatı devam ettirmek. Ama tabii ki burada olan Mahalle halkına hiç kimsenin rahatsızlık vermesini de istemiyoruz. Bu noktada Sayın İçişleri Bakanlığımızın açıklamaları var. Eğer suça karışan insanlarımızı huzursuz edip onların güvenliğini tehdit eden kişiler varsa biz bunları zaten işlem yaptıktan sonra Göç İdaresi ile birlikte sınır dışı işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da gerekli tedbirleri alıyoruz. Ama şimdiye kadar çok ciddi bir olay ile karşılaşmadık. Bunu söylemek lazım. İlimizde ikamet eden Suriyelilerin suça karışma oranı düşük. Burada kimlerin yaşadığı ve huzur ve güvenliği tehdit edip etmediklerini noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla bu üç mahallemizde 2019 yılında suçlarda önemli bir azalma var. Bu da Sevindirici buradaki esas amaç burada yaşayan İnsanların huzur ve güvenlik içerisinde yaşamlarını devam ettirmeleri hiç kimseden rahatsızlık duymadan muhtarlarımızla birlikte çalışarak bunu gerçekleştirme amacındayız.” şeklinde konuştu.

Vali Baruş daha sonra mahallede bulunan Şehit Er Necmettin Karabulut Parkı, 91.000 Dev Öğrenci Altın Adamlar Anaokulu ve Yeşiltepe Semt konağında incelemelerde bulunarak muhtarlardan bilgiler aldı. Ayrıca mahalle gezisi esnasında esnaflarla da sohbet eden Vali Baruş, sıkıntı ve dileklerini dinledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)