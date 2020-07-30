Vali Baruş'dan Kurban Bayramı Mesajı

Bayram günleri Millet olarak bizleri birbirimize bağlayan, birlikte yaşamanın sevinç ve mutluluğunu yaşadığımız müstesna zamanlardır. Bayram vesilesiyle, aile olmanın önemini idrak etmek, yakınlarımızı ziyaret etmek, komşularımızın hal ve hatırını sormak, fakr-u zaruret içerisinde yaşayan insanlara el uzatmak ve yardım etmek Millet olma bilincimizi kuvvetlendirmektedir.

Bayram günleri aynı zamanda dargınların barıştığı, birbirini hiç tanımayanların selamlaştığı günler olması münasebetiyle de kardeşlik duygularımızın güçlenmesine vesile olmaktadır.

Kurban Bayramı, mukaddes değerler uğrunda en kıymetli varlığını feda edebilme anlayışını, varlıklarımızı yardıma muhtaç olanlarla paylaşma faziletini ifade etmesi bakımından özel bir anlam taşımaktadır. Bu bayramı bu özel anlamına uygun olarak kutlamak bizleri Millet olarak çok daha güçlü kılacaktır.

Ülkemizin birçok zorluklarla karşı karşıya olduğu, yurt dışı da dâhil terörle mücadelemizin amansız bir şekilde sürdüğü bu günlerde, Milletimizin bayramını huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için görev başında olan Askerlerimizi, Polislerimizi ve Jandarmamızı dualarımızda zikretmemiz onlara olan şükran borcumuzu ifa etmek bakımından anlamlı bir davranış olacaktır.

Koronavirüs salgını ile mücadelede gece gündüz demeden alın teri döken sağlık görevlilerimizi de bu münasebetle teşekkürle yâd etmeyi, hayatını kaybedenleri hayır ve dua ile anmayı ihmal etmememiz gerekir.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu bayramda bazı örf ve geleneklerimizden fedakârlıkta bulunmamız gerektiğini unutmayalım. Gelecekteki bayramlara sağlık ve mutluluk içerisinde erişebilmek için salgınla mücadelede temel kurallar olan maske, sosyal mesafe ve el temizliğine riayet edelim. Bu sevinçli günlerimizin hüzne dönüşmesine izin vermeyelim.

Bu vesileyle, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm Malatyalı Hemşerilerimizin Kurban Bayramını can-ı gönülden tebrik ediyor, bu huzurlu günlere ulaşmamız için canlarını ve kanlarını bu topraklara hediye eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)