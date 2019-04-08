Vali Baruş'dan Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş'un kutlama mesajı,

"Türk Polis Teşkilatı, 174 yıla dayanan köklü mazisiyle devletimizin en hayati kurumlarından biridir. Emniyet Teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana elde ettiği bilgi ve deneyim birikimiyle, hukuka ve yasalara bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir görev anlayışıyla vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürmesi, can ve mal emniyetinin temini için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu düzeninin ve asayişin korunması, trafik güvenliğinin sağlanması, başta uyuşturucu madde ticareti olmak üzere halkımızın ve gençliğimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suçu önleyici tedbirlerin alınması, suçluların yakalanarak zamanında adalete teslim edilmesi için vatandaşlarımızla birlikte omuz omuza çalışan Emniyet görevlilerimiz vatandaşlarımızın devlete olan itimadının güçlendirilmesinde de çok önemli bir rol oynamaktadır.

Emniyet güçlerimizin, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak, milletimizin kardeşliğini hedef alan terör saldırılarını önlemek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için terör örgütlerine karşı canlarını ortaya koyarak verdiği mücadeledeki fedakârlık anlayışı her türlü takdirin üzerindedir.

İlimizde, terör örgütleriyle mücadelede ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında Malatyalı vatandaşlarımızla el ele gece gündüz demeden mesai sarf eden polislerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, görevlerini yerine getirirken şehadet makamına ulaşan ve Milletimizin 15 Temmuz 2016’daki Demokrasi Mücadelesinde canını feda eden kahraman polislerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü ve Emniyet Teşkilatımızın tüm mensuplarının Polis Haftasını tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)