Vali Baruş Darende’de İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş, Darende ilçesinde başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Belediye Başkan Vekili Cengiz Özdemir, İl Jandarma Komutanı J. Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Fedaş-Aksa Müessese Müdürlüğü, DSİ 92. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği Yetkilileri, Mahalle Muhtarları, Siyasi Parti Temsilcileri ve Kanaat Önderleri katıldı.

Toplantı öncesi Vali Baruş, Darende’nin tarihi geçmişiyle değerli insanlar yetiştirmiş ilim ve kültür ocağı bir ilçe olduğuna değinerek başladığı konuşmasında, “Bu toplantıları düzenlemekteki amacımız sizlerin ilk elden dileklerini, sorunlarını, taleplerini alarak mümkün olduğunca bunlara çözüm getirmeye çalışmaktır” dedi.

MUHTARLARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Muhtarlarımız 1830'lu yıllardan bu yana çok köklü tarihi bir kurumun temsilcileri ve o günden bugüne de halkımızın sözcüsü olmuş insanlar. Biz, sizler sayesinde ülkemizin dört bir yanında, ilimizin dört bir yanında, Darende’nin dört bir tarafında en ücra köşedeki vatandaşımızın sorunun ne olduğunu, gündemini olduğunu anlayabiliyoruz.

ÖNÜMÜZDE MAHALLİ SEÇİMLER VAR

Bu mahalli seçimlerde de tekrar görev yapmak üzere muhtarlarımız seçilecekler ondan sonra da görevlerine başlayacaklar. Yine vatandaşlarımızın sorunlarını çözme makamındaki kişilere iletmede önemli bir rol üstlenecektir. Önümüzdeki mahalli seçimlerin tüm muhtarlarımız içinde hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şimdiye kadar görev yapmış muhtarlarımızın da ellerine yüreklerine sağlık diyorum.

GÜVENLİK MEMLEKETİMİZİN VATANDAŞIMIZIN BİRİNCİ ÖCELİĞİ

Bu huzur ve güvenin sağlanmasında en üst makamdan en ücra köşedeki muhtarlarımıza kadar önemli görevler düşüyor. Bizlerin, sizlerden beklentisi vatandaşımızı rahatsız eden onların güvenliğini tehdit eden ve çocuklarımızın sağlığını tehdit eden her konuda devreye girerek öncelikle kolluk kuvvetlerimize çözülemediği takdirde mülki amirlerinize bildirmenizdir. Bir diğer husus da çocuklarımızın, nesillerimizin geleceğinin güvenliğinin tehlikeye atılmasına müsaade etmeyiniz. Gerek okullara taşıma yapan servis araçlarına gerekse okul çevrelerinde güvensiz kişilerin bulunmamasına dikkat etmekte yarar var. Bu konularda da eksiklikler görmeniz halinde devreye girerek kolluk kuvvetlerine bildirerek çocuklarımızın can güvenliğinin tehlikeye atılmasına müsaade etmeyelim.

İNSANA DEĞER VERİRSEK BİZİM DEĞERİMİZ ARTAR

Devletimizin sosyal güvenlik olanakları, sosyal yardım olanakları son yıllarda özellikle yardım anlamında sağlanan sosyal imkânlar son derece arttı. Dolayısıyla engelli yakını olan, yetim çocuğu olan, öksüz çocuğu olan, yalnız yaşamaya maruz kalmış ailelerimiz, kadınlarımız varsa onların elinden tutmak hepimizin vazifesi. Bunu ihmal etmeyelim. Devletimizin imkânları çok geniş, burada Kaymakamlık vasıtasıyla onların elinden tutulmasını sağlayalım. Tedavisinin yapılması, yatalak hastalar varsa onları hastaneye aldıralım palyatif bakımlarını yaptıralım. Biz hiçbir vatandaşımızın aciz durumda kalmasını ve devletimizin imkânlarından yararlanamamış olmasını hazmedemeyiz, hazmetmemiz lazım. İnsana değer verirsek bizim değerimiz artar. İnsana değer vermeyen medeniyetler tarih içerisinde yok olup gitmiştir. Bizim medeniyetimiz bırakın insanı her canlıya değer veren bir medeniyettir. Bu medeniyet anlayışını lütfen kendi içimizde de yaşatmaya devam edelim” dedi.

Toplantıda Mahalle Muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken toplantının sonunda ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Muhtarlar Vali Baruş’u ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler.



Muhtarlarla yapılan toplantı sonrası Vali Baruş, okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi.



Sadrazam Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi’nde Vali Baruş başkanlığında okul aile birliği başkanlarıyla toplantı düzenlendi.

YÖNETİCİLERE ÇOK BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR

Vali Baruş yaptığı konuşmasında, “Okullarımızda eğitim kalitesinin artırılması, atalarımızın bize bıraktığı tarihi mirasın verdiği sorumluluk çerçevesinde öğrencilerimizin yetişmesi için neler yapabiliriz bunu sizlerle konuşmak üzere buraya geldik. Gerek Okul Müdürleri gerek öğretmen arkadaşlarımız olarak bize emanet edilen bu evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirilerek hem kendi geleceklerini kurtarmalarını sağlamak hem de ülkemizin geleceğinde önemli rol oynayacak insanlar olarak yetişmelerini temin edecekler. Bunun içinde yöneticilere çok büyük sorumluluklar düşüyor.

ALDIĞIMIZ TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Önem verdiğimiz konuların başında okulların huzurlu ve güvenli hale getirilmesi. Son yıllarda hükümetimizin bu çerçevede yapmış olduğu çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız okul yöneticileri ile okul aile birliği başkanları ile tam bir koordinasyon çalışması içerisinde. Çünkü çocuklarımızı ilgilendiren en ufak bir tehdit veya onların sağlığını tehdit eden en ufak bir tehlike halinde önceden tedbir almamız lazım ki çocuklarımızın sağlığına, kişiliğine herhangi bir zarar gelmeden o olayın önüne geçelim.

OKUL SERVİSLERİNİN DENETİM VE KONTROLLERİ ÖNEMLİ

Diğer taraftan taşımalı eğitim verilen gerek Devlet eli ile taşımalı servislerin gerekse de özel servislerin kontrolü çok önemli. Bunlarda bir aksaklık, bir sıkıntı gördüğünüz zaman gerek Okul Aile Birliği Başkanlarımız gerekse Okul Müdürlerimiz mutlaka Emniyete, Jandarmaya bilgi versinler. Servis şoförlerini, servis araçlarını çok iyi takip etmemiz lazım. Her dönem başında ilgili personel hakkında gerekli incelemeyi yapıyoruz. Yine de sizin gözünüze batan hususlar varsa bunları paylaşmayı ihmal etmeyin.



ÖĞRENCİLERİMİZ VE ÖĞRETMENLERİMİZ ARASINDA SIKI BİR İLETİŞİM OLMASI LAZIM

Diğer taraftan okullarda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz arasında sıkı bir iletişim olması lazım. Öğretmenlerimizin öğrencilerine arkadaşlık, annelik, babalık yapmaları için Okul Müdürlerimiz öğretmenimizi motive etmelisiniz. Bu noktada yöneticilere çok iş düşüyor. Yönetici sorumlu insandır, bıkkınlık gösteremez, mesai kavramı gözetemez, okuluna hâkim olacak, herhangi bir olumsuz durumda müdahale edecek. Yöneticiliğin bir sorumluluğu var, sadece o koltuğa oturmak yetmiyor. O sorumluluk da koltuktan mümkün olduğunca daha fazla ayrı kalmakla yerine getiriliyor. Dolaşmamız lazım, teftiş etmemiz lazım, denetlemeniz lazım.



ÖĞRENCİLERİN SPORTİF VE SANATSAL AKTİVİTELERE KATILIMLARI SAĞLANMALI

Mümkün olduğunca çocuklarımızın spor yapmasına önem vererek sportif ve sanatsal aktivitelere katılımlarını sağlanması da çok önemli. Vakitleri boş olan insanlar başka şeylere yönelir özellikle gençler, lise çağındaki çocuklar için söylüyorum sahip çıkmakta zorlanırız çocukları yararlı faaliyetlere yönlendirmemiz lazım” dedi.



Okulların aile birliklerinin önemli olduğuna değinen Vali Baruş, okul aile birliği başkanların istek ve önerilerini dinledi.



Okul aile birliği başkanları madde bağımlılığı, çevre düzenlemesi, okul servisleri ve kantin denetimleri, okul güvenliği gibi konularda istek ve taleplerini anlattı.

Vali Baruş, toplantının ardından İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığını ziyaret ederek ilçe hakkında brifing almasının ardından, ilçenin kamu yatırım projeleri arasında yer alan Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezi, Fizik Tedavi Hastanesi inşaatlarını inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Darende ilçesinin inanç turizmi noktasında önemli bir yeri olan Somuncu Baba külliyesi ziyaretinin ardından Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde 1994 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Hakan Ormancı ve Ankara İlinde 1979 yılında silahlı saldırı sonucu şehit olan Komiser Osman İnal’ın ailelerini ziyaret eden Vali Baruş, taziyelerini bildirerek şehitlerimizin aileleri ile bir süre sohbet etti.

Vali Baruş, son olarak ilçe Uygulama Noktası’nı ziyaret ederek, yapılan uygulamalar ve çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alıp uygulama alanında bulunan görevlilere işlerinde kolaylıklar diledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)