Vali Baruş “Denetim Seferberliği”ne Katıldı

İlimizde faaliyet gösteren çeşitli işletmelerin denetimine katılan Vali Baruş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerinin yapmış olduğu denetim ve incelemeleri yerinde gördü. İşletmelerin gıda güvenliği, saklama koşulları, sertifikaları, depoları vs. dikkatle incelendi.

2010 yılında yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 2010 yılının Aralık ayında uygulamaya girmesi ile birlikte gıda hizmetlerinde, tüm kontrol ve denetim görevi Tarım ve Orman Bakanlığına verilmiştir. Bu kanuna bağlı çıkartılan yönetmelikler gereği, halk sağlığını koruyarak halkın yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmek ve kamu adına, sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü "Tarladan sofraya kadar olan gıda zincirini” tamamen kontrol altına almak ve denetimini sağlamaktadır.

İlimizde Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine kayıtlı aktif olarak faaliyet gösteren 5957 Gıda ve Yem işletmesi bulunmaktadır. İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizde görevli toplam 68 Resmi Kontrol Görevlisi ile 7 gün 24 saat esasına göre denetimleri sürdürmektedir. 2019 yılının 11 aylık döneminde toplam 9972 denetim yapılmış olup bu denetimlerin sonucunda tespit edilen olumsuzluklar neticesinde 126 adet İdari Yaptırım Kararı uygulanmıştır.

25-30 Kasım 2019 tarihleri arasında tüm ülke genelinde “Denetim Seferberliği” başlatılmıştır. Tüm yurtta bu tarihler arasında yetkilendirilmiş resmi kontrol görevlilerince aynı gün aynı sektörlerde denetimler yapılmakta olup bu süre zarfında ilimizde Denetim Seferberliği kapsamında 478 denetim yapılmıştır.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)