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30 Aralık 2019 Pazartesi 09:26

Vali Baruş "Deneyap Teknoloji Atölyesi" Tanıtım Toplantısına Katıldı

Vali Aydın Baruş, robotik kodlama, enerji teknolojileri, elektronik programlama, yapay zekâ, siber güvenlik, havacılık ve uzay gibi 10 farklı alanda eğitim verilen "Deneyap Teknoloji Atölyesi" tanıtım toplantısına katıldı.

Vali Baruş 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' Tanıtım Toplantısına Katıldı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ortaklığıyla yürütülen projeyle 81 ilde 100 "Deneyap Teknoloji Atölyesi" kurulmasına ilişkin Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde toplantı düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, bağımsız yaşamanın temel şartının güçlü bir ülke olmaktan geçtiğini söyledi.

Bitmeyen tek kaynağın insan beyni olduğunu belirten Baruş, "Onun için geleceğini ve bağımsızlığını düşünen toplumlar beyne yatırım yaparlar. Bu beyin de gençlerimizde mevcut. Biz Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsak nesillerimizin aklına, kalbine ve fikrine yatırım yapacağız. Türkiye, son yıllarda çok güzel ilerlemeler kaydediyor. Bakın bugün milli savunma sanayisinde TEKNOFEST örneklerini görüyoruz. Katettiğimiz mesafe bize gurur veriyor. Yeni teknolojili yerli otomobil, böyle bir gelişme olması bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam da gençleri teknoloji üretimine teşvik etmek amacıyla verdikleri destekleri anlattı.

Ülke genelinde 12 ilde "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nin kurulduğunu söyleyen Kökçam, şunları dile getirdi:

"Burada robotik kodlama, enerji teknolojileri, elektronik programlama, yapay zekâ, siber güvenlik, havacılık ve uzay gibi 10 farklı alanda eğitim veriyoruz. Bu kadar eğitimin bir arada verildiği, sistematik bir çerçeve içinde aktarıldığı, her ilde aynı müfredatın ve sistemin uygulandığı proje mantığı dünyada yok. Yapay zekâ, robotik ve siber güvenlik eğitimi verenler var ama biz hepsini bütünsel olarak ele alıyoruz.

Birbirini destekleyen bir eğitim modülüyle bu işi yürütmeye çalışıyoruz."

Ömer Kökçam, atölyelerle ilgili ayrıntılı bilgiye "www.deneyapturkiye.org" adresinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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