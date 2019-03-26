Vali Baruş Deprem Bölgesini İnceledi

Vali Aydın Baruş, 25 Mart tarihinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremin neden olduğu olumsuzlukları incelemek ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunmak üzere Arguvan ve Hekimhan ilçelerimizi ziyaret etti.

Çevreli Mahallesine bağlı mezrada hasarlı binaları inceleyen Vali Aydın Baruş’a basın mensuplarının ilçemizde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depreme ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine “ Arguvan ilçemizde son 4 günde 2 tane deprem geçirdik. İlki 21 Martta meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremdi. Diğeri de 25 Martta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki bir deprem. Bu depremlerin ardından küçük şiddette de olsa pek çok artçı sarsıntılar meydana geliyor. Depremler olur olmaz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerini seferber ederek hemen hasar tespitine başladık, İl AFAD Müdürlüğü ekipleri de derhal ilçemize intikal ederek vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere tespitlerde bulundular. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 250 binada tespit yaptık. Arguvan İlçemizin 8 Mahallesi, Hekimhan İlçemizin de 7 Mahallesinde yapılan tespitler bunlar. 250 binanın 221’i konut ve bu 221 konutun 93’nde ağır hasar tespit edildi. 128 konut hafif hasar tespit edildi. Geri kalan 29 bina ise müştemilat, depo ve ahır kullanılan binalar. Hekimhan İlçemize bağlı Ballıca Mahallemizde 1 ahırın yıkıldığı tespit edildi. Çok şükür bu 2 depremde de can ve mal kaybı yaşamadık. Ancak binalarımızın genelde eski olması, taş ve kerpiç, eski usullerle yapılan binalar olması, taşıyıcı sistemlerin çok sağlıklı olmaması nedeniyle duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Vatandaşlarımıza can güvenliği açısından ağır hasarlı binalara girmemelerini söylüyoruz ve tebligat yapıyoruz. Ağır hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızın barınması için AFAD İl Müdürlüğümüz 50 çadır kurdu ve çadır kurma çalışmaları devam ediyor. İhtiyacı bulunan tüm vatandaşlarımıza o imkânı sağlayacağız. Kızılay Şube Başkanlığımız da kurulan çadırlara yatak, ısıtıcı ve battaniye gibi lüzumlu eşyaları temin ediyor.

Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle ağır hasarlı binalara girilmesi son derece sakıncalı, o nedenle vatandaşlarımızın kendileri için kurulan çadırlarda kalmasını tavsiye ediyoruz. Yerleşimin dağınık olması sebebiyle buralardaki yapılar çok sağlıklı değil. Bunun için hemen burada yeni bir planlama çalışması başlattık. Mahallelerimizde vatandaşlarımızın evlerini rahat ve güvenli yapabileceği arazilerin tespiti noktası ve daha sonraki süreçte buralara güvenli binalar yapılması noktasında işlemlerimizi devam ettiriyoruz.

Buradan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Allah depremden dolayı bizlere acılar göstermesin.

Bundan sonraki adımlarımızı dikkatli atmak zorundayız. Vatandaşlarımıza sesleniyorum “yaptıkları binaları sağlam yapsınlar ki canlarına bir zarar gelmesin”

Önümüzdeki aşamada bu çadırlarda barınan vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortama geçebilmeleri için konteynır temini sağlamaya çalışacağız. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından bu talebi yapacağız. Yeni evler yapılana kadar bu konteynırlarda barınma ihtiyaçlarını giderecekler. Tekrar Geçmiş Olsun diyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)