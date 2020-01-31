Vali Baruş Depremden Etkilenen Kale İlçesinde İncelemelerde Bulundu

Deprem dolayısıyla evlerde hasar bulunan Kale ilçesi;

Gülenköy, Karaağaç, Yeni Damlar, Akuşağı, Uyanık, Uzun Hüseyin ve Kara Hüseyin mahallelerinde incelemelerde bulunan Vali Baruş, vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek ihtiyaçların giderilmesi talimatını verdi.

Ziyaret edilen mahallelerin muhtarları ile görüşen Vali Baruş ve beraberindekiler, öncelikle hasarlı ve ağır hasarlı binaları inceleyerek vatandaşların güvenli bir şekilde barınma ve iaşe ihtiyaçlarının giderilip giderilmediklerini denetlediler. Gerekli çadır ve yiyecek yardımlarının yeterli seviyede yapılıp yapılmadığını incelediler.

Vali Baruş’a incelemelerde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve ilgili kurumların yetkilileri eşlik ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)