Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Ocak 2020 Pazartesi 09:58

Vali Baruş Depremden Etkilenen Kale ve Merkez İlçelerinde İncelemelerde Bulundu

24 Ocak günü 20.55 sıralarında 6.5 şiddetindeki deprem neticesinde hasar gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Baruş Depremden Etkilenen Kale ve Merkez İlçelerinde İncelemelerde Bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

İlk olarak Kale ilçesindeki depremzedelerin yiyecek sorununu çözmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesince gönderilen mobil mutfak tırında incelemelerde bulunan Vali Baruş, insanların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yapılan yemeklerin taşınarak vatandaşlara ulaştırılması noktasında İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya’ya talimat verdi.

Ardından deprem dolayısıyla evlerde ağır hasar bulunan Kale ilçesi Bağlıca, Bent ve İkizpınar mahallelerinde incelemelerde bulunan Vali Baruş, yetkililere vatandaşların mağduriyetlerinin ivedi bir şekilde giderilmesi talimatını verdi.

Daha sonra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile birlikte Battalgazi ilçemize bağlı Bulutlu Mahallesine gelerek incelemelerde bulundu. Burada Vali Baruş ve Bakan Yardımcısı Baydaş’ı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan karşıladı. Deprem dolayısıyla mahalledeki konutların büyük bir çoğunluğunun ağır hasarlı olduğunu yerinde inceleyen Vali Baruş, mağduriyetlerin hızlı bir şekilde giderilmesi noktasında yetkililere talimat verdi ve yardımların en kısa sürede buraya ulaşabilmesi için gerekli çalışmaların başlamasını istedi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Malatya İl Merkezinde deprem dolayısıyla 91000 Dev Öğrenci Okulu, Muhammed Ali Clay Çok Amaçlı Spor Salonu, Salköprü Semt Konağı ve Vefa Konağına sığınan vatandaşları ziyaret eden Vali Baruş ve beraberindekiler, onlarla sohbet ederek dert ve sıkıntılarını dinlediler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Heyeti, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde inceleme yaptı MHP Heyeti, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde inceleme...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden, Malatya Pütürge’ye Yardım Eli Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden, Malatya...
Malatya Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarını seferber etti Malatya Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarını...
Milletvekili Tüfenkci, Doğanyol’da incelemelerde bulundu Milletvekili Tüfenkci, Doğanyol’da incelemelerde...
Malatya Valiliğinden Deprem Hasar Tespiti İçin Duyuru Malatya Valiliğinden Deprem Hasar Tespiti İçin...
Başkan Güder, Depremden Hasar Gören Doğanyol Ve Pütürge İlçesini Ziyaret Etti Başkan Güder, Depremden Hasar Gören Doğanyol Ve...
Çalık’tan esnaf ziyareti Çalık’tan esnaf ziyareti
Başkan Gürkan, “Yeni Bir Kongre Ve Fuar Merkezi Kazandıracak Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz” Başkan Gürkan, “Yeni Bir Kongre Ve Fuar Merkezi...
Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi Yatırımlarını İnceledi Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi...
Vali Baruş, Sosyal Yaşam Merkezi Çok Nezih Ve Temiz Bir Tesis Olarak Bölgeye Hitap Ediyor Vali Baruş, Sosyal Yaşam Merkezi Çok Nezih Ve Temiz...
Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi
2019 Yılı Teknik Destek Programında 44 Proje Desteklendi 2019 Yılı Teknik Destek Programında 44 Proje Desteklendi
Başkan Gürkan, Fırat Mahallesini Ziyaret Etti Başkan Gürkan, Fırat Mahallesini Ziyaret Etti
Fendoğlu, Malatya Zararına Olan Kararlara Asla Müsaade Etmeyiz Fendoğlu, Malatya Zararına Olan Kararlara Asla Müsaade...
Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Törenle Takdim Edildi Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Törenle Takdim...
Yukarı Çık
banner687
banner691

MHP Heyeti, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde...
MHP heyeti, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol...

Haberi Oku