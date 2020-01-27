Vali Baruş Depremden Etkilenen Kale ve Merkez İlçelerinde İncelemelerde Bulundu

İlk olarak Kale ilçesindeki depremzedelerin yiyecek sorununu çözmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesince gönderilen mobil mutfak tırında incelemelerde bulunan Vali Baruş, insanların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yapılan yemeklerin taşınarak vatandaşlara ulaştırılması noktasında İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya’ya talimat verdi.

Ardından deprem dolayısıyla evlerde ağır hasar bulunan Kale ilçesi Bağlıca, Bent ve İkizpınar mahallelerinde incelemelerde bulunan Vali Baruş, yetkililere vatandaşların mağduriyetlerinin ivedi bir şekilde giderilmesi talimatını verdi.

Daha sonra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile birlikte Battalgazi ilçemize bağlı Bulutlu Mahallesine gelerek incelemelerde bulundu. Burada Vali Baruş ve Bakan Yardımcısı Baydaş’ı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan karşıladı. Deprem dolayısıyla mahalledeki konutların büyük bir çoğunluğunun ağır hasarlı olduğunu yerinde inceleyen Vali Baruş, mağduriyetlerin hızlı bir şekilde giderilmesi noktasında yetkililere talimat verdi ve yardımların en kısa sürede buraya ulaşabilmesi için gerekli çalışmaların başlamasını istedi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Malatya İl Merkezinde deprem dolayısıyla 91000 Dev Öğrenci Okulu, Muhammed Ali Clay Çok Amaçlı Spor Salonu, Salköprü Semt Konağı ve Vefa Konağına sığınan vatandaşları ziyaret eden Vali Baruş ve beraberindekiler, onlarla sohbet ederek dert ve sıkıntılarını dinlediler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)