Vali Baruş Dila Kırmızı Biber Yetiştiriciliği Hasadına Katıldı

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, alternatif ürün arayışı kapsamında Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde toplam 2 dönümlük alana Dila Biberi ekildiğini söyledi.

Deneme üretiminin başarılı olduğunu anlatan Vali Baruş; “Bugün tarla günleri faaliyetleri kapsamında İl Orman ve Tarım Müdürlüğümüzün Battalgazi ilçemizde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün gerçekleştirmiş olduğu bir çalışmanın semeresini görmek üzere bir araya geldik. Malatya ilimiz ekonomik bakımdan tarım sektörüne önem veren illerden birisi. Çünkü nüfusumuzun %30 civarında olan kısmı tarımla uğraşıyor, tarımı geçim kaynağı olarak görüyor. Tarım alanlarının yüzde 20'si kayısı ağaçlarıyla kaplı, bu sulanabilir arazilerde kayısı ağaçlarının yetişmesi mümkün oluyor. Vatandaşımız özellikle 1980'li yıllardan sonra kuru kayısının ticarileşmesi ile birlikte umudunu kayısıya bağlamış durumda ancak hepimizin bildiği gibi kayısı üretimi her sene istenilen seviyede istenilen kalitede olmayabiliyor. Çünkü iklim ve yağış rejimine bağlı olarak üretimde önemli düşmeler veya artışlar mümkün olabiliyor. Diğer tarım alanlarında ise genelde yetiştirilen ürünlerimiz, hububat ve bunun türevleri şeklinde vücuda geliyor Bizim arzumuz özellikle son yıllarda sulamaya açılan alanlarda alternatif ürünler üretebilmek. İlimizde önemli bir hayvancılık potansiyeli var. Hayvanların yem ihtiyaçlarını karşılamak üzere önemli bir yem açığımız var. Bu yem açığımızı da çok uzak illerden yem bitkileri getirerek çiftçimiz sağlıyor. Bu da maliyetlerde ciddi bir artışa neden oluyor. Onun için ilimizde yem bitkileri olmak üzere sulanabilir alanlarda bu ürün desenini çeşitlendirmeye çalışıyoruz, artırmaya çalışıyoruz.

Alternatif ürün araştırmalarımızdan birisi de bu çalışmada ortaya çıktı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bu yıl Battalgazi ve Doğanşehir İlçelerimizde iki dönüm alana Dila Biberi ekimi gerçekleştirdi. Bu biberin özelliği kurtularak gerek kuru halde gerekse pul biber haline getirerek vatandaşlarımızın tüketimine sunuluyor. Malatya'da biber tüketimi yemek kültüründen dolayı yüksek, gerek kurutulmuş halde gerekse pul biber tüketiminde önemli bir potansiyeli var. Bu nedenle potansiyeli kullanarak önümüzdeki yıllarda biber üretimini ilimizde artırmak istiyoruz. Çiftçimiz için önemli bir gelir kaynağı olabilecek bir ürün. Deneme üretimimiz başarılı oldu ve tarlada üretilen ürünlerin de kayısı Araştırma Enstitüsümüzdeki kurutma tesislerinden yararlanılarak pul biber halinde sunma imkânına sahip olduk. Bundan sonra çiftçilerimiz bu biber ticaretini yapan özel sektörlerle karşılıklı sözleşme yaparak bu üretimi gerçekleştirebilecekler. Böylece alternatif bir ürün de kullanmak suretiyle tarlalarındaki hem nöbetleşe ekimin faydasını görerek kendilerine önemli bir ekonomik imkan sağlamış olacaklar. Bu çalışmada emeği geçen Tarım ve Ormancılık Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aydın Baruş, Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Osman Güder, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ve Malatya Ticaret Borsası Müdürü Ramazan Özcan ile üreticiler, Dila Biberinin hasadına katıldı.

Vali Baruş ve beraberindekiler daha sonra Kayısı Araştırma Enstitüsünün ilçedeki kampüsüne giderek, Dila Biberinin kurutma işlemlerini yerinde gördü.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)