Vali Baruş Dilek Fidanlığında İncelemelerde Bulundu

Fidanlık ziyareti esnasında Malatya Orman işletme Müdürü Yakup Kalaylı ve Malatya Orman fidanlık Şefi Serkan Yılmaz hazır bulundu.

İlk olarak Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı tarafından Dilek Fidanlığı ile ilgili brifing sunuldu. Vali Baruş, sunumun ardından 17 hektar alana kurulu fidanlık sahasını gezilerek üretilen fidanlar hakkında detaylı bilgiler aldı. Orman Fidanlık Şefi Serkan Yılmaz, 2019 yılı fidan üretim programının 5 milyon adet, fidan bakım programının 6 milyon adet tohum üretim programının 3 ton olduğunu, programların %90 oranında gerçekleştirildiğini belirtti.

Vali Baruş, fidanlık sahasında bulunan seralar, soğuk hava deposu, diğer yardımcı tesisleri inceledi. Soğuk hava deposunda bulunan 47 tür tohum hakkında bilgi verildi. Fidan üretim sahaları, toprak eleme tesislerinin bulunduğu alanda incelemede bulundu. Burada, ilk defa kurulan ve atık toprakla dolu atık fidan tüplerinin ayrıştırıldığı ve atık fidan tüplerinin içindeki toprakların yeniden üretime kazandırılacağı makine hakkında bilgi aldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)