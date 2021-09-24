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24 Eylül 2021 Cuma 21:36

Vali Baruş Doğanşehir’de Tütün Üreticileri ile Bir Araya Geldi

Vali Aydın Baruş Başkanlığında Doğanşehir İlçesi Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu Konferans salonunda düzenlenen toplantıda kıyılmış tütün ticaretine cezai yaptırım getiren yasanın yürürlüğünün 2022 yılına ertelenmesi ve ilçede kooperatif kurulmasıyla ilgili izlenecek süreç ele alındı.

Vali Baruş Doğanşehir'de Tütün Üreticileri ile Bir Araya Geldi
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Vali Baruş yaptığı açıklamada; “Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı şuanda 10 bin dekar civarında tütün üretimi var ama tabi bunun haricinde çok daha fazlası kayıtlı olamayan çiftçilerimiz var. Doğanşehir için, Kurucaova için, Polat için tütün üretimi çok önemli geçim kaynağı, bunu çok iyi biliyoruz. Bu tütün üretimini yapmak önemli değil, bunun pazarlanması, hak ettiği değeri alması çiftçimizin bundan hayatını devam ettirebilecek şekilde yararlanması önemli. Bu anlamda 2017 yılında yasal düzenlemeler yapıldı. 2020 yılında bir kısmı yürürlüğe girmesi söz konusu oldu ve bu sırada burada bazı sıkıntılar oldu. Bu sıkıntılar sürecinde de buraya bizlerde geldik, Sayın Milletvekilimiz Öznur Çalık Hanımefendi de geldi ve o sıkıntılar sırasında bu sürecin biraz daha ötelenmesi yani cezalar ile ilgili yaptırımların da bir müddet daha ertelenmesi için devreye girdiler. Sayın Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu’nun da bu konuda katkıları oldu. Yani 1 Ocak 2022 tarihine kadar ertelendi bunlar. Fakat bu ertelenme esas problemi çözmedi, neticede bu süreç devam edecek ve bu süreçte de çiftçimizin bu ürünü satabilir olması lazım ki geçimini sağlayabilsin. Yasalar, mevzuata ilişkin düzenlemeler ile üreticimizin de elini taşın altına koyarak sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor, kooperatifleşme de bunların başında geliyor. Bu kooperatifleşme sürecinde sağlıklı bilgilendirmeler yapılarak süreci hızlandırmak, bütün kurumlar olarak, üreticiler olarak üzerimize düşeni anlayabilmek için bugün yetkilileri buraya davet ettik. Bu süreçte de Sayın Milletvekillerimizin girişimleri sonucu bu toplantının geniş katılımlı olarak gerçekleşmesi sağlandı” dedi.

Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanı Nail Acet, Tütün ve Alkol Daire Başkanı Dr. Yüksel Denli,   Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Seçkin Cenkış, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, muhtarlar ve tütün üreticilerinin katıldığı toplantıda çiftçilerin bir araya gelerek kooperatif kurmaların için yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının ardından sona erdi.

Üreticilerin sorunlarının görüşüldüğü toplantı sonunda Vali Aydın Baruş; “Valilik, Kaymakamlık ve Belediyemiz olarak çiftçilerimizin yanında olduğunu ifade ederek, bu konuda sıkıntıların aşılması noktasında elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

 

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