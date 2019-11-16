Vali Baruş, Doğanyol Muhtarlarıyla, Kurum Yetkililerini Bir Araya Getirdi

Vali Aydın Baruş, Doğanyol ilçesi Belediye Toplantı salonunda başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, yol, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

İlçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.



Toplantıya İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural, İlçe Belediye Başkanı Hakan Bay, Kurum Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mahalle Muhtarları, Sivil Toplum Örgüt temsilcileri ve Kanaat Önderleri katıldı.

Devlet İle Vatandaş Arasında Bir Köprüsünüz

Toplantı öncesi Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, “Bu toplantıları düzenlememizin amacı, sizleri yerinde dinlemek, burada bulunan daire amiri arkadaşlarımızla hızlı bir şekilde dile getirdiğiniz sorunlara çözüm aramak ve ülkemizin daha iyi günlere ulaşması vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu olması için elimizden neler gelebileceğini tartışmak, görüşmek, hasbıhal etmek. Tabii ki sizleri dinlemek bizlere ayrıca mutluluk veriyor. Memleketimizin her köşesi gerçekten cennetten birer parça. Doğanyol ilçemizde bunlardan birisi. Doğanyol ilçemizin verimli toprakları var. Bu verimi de insanlarımızın refahı için kullanmamız lazım. En uzak ilçelerimizden birisi burası ve ulaşımı ilçe halkı için daha ferah daha ulaşılabilir rahat bir hale getirmemiz lazım bu yönde çalışmalarımız da devam ediyor. Ulaşım çok önemli artık günümüzde insanlar gerek sağlık hizmetleri gerek eğitim hizmetleri gerekse diğer hizmetleri alma bakımından merkezi yerlere gitmek istiyorlar. Bu anlamda da günü birlik ulaşımın eziyetten uzak hale getirilmesi çok büyük önem taşıyor. Diğer taraftan tarımsal imkânların, sulama imkânlarının arttırılması önem taşıyor. Buna da önem veriyoruz. Elimizden geldiği kadar sizlerin dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Yani sizin sıkıntılarınızı inanın kendi yüreğimizde hissediyoruz. Kaymakamımız ile Belediye Başkanımız yeni bir heyecanla azimle inşallah Doğanyol’a çok daha güzel hizmetler yapar, biz de onlara yardımcı oluruz.

Bizim önem verdiğimiz diğer bir konuda huzur ve güvenlik. Huzur ve güvenlik yönünden Doğanyol ilçemizde hiçbir sıkıntı yok. Jandarmamızla ve polisimizle elimizden geleni yapıyoruz. Siz muhtarlarımızda mahallelerinizde devletin temsil eden insanlarsınız ayrıca mahalle halkının temsilcisi sözcüsü olan insanlarsınız. Devlet ile vatandaş arasında bir köprüsünüz. Bu görevleri en iyi şekilde icra etmenizi bekliyoruz. Huzur ve güvenlik konusunda lütfen hassas olun. Dışarıdan gelen yabancı girişlerine karşı dikkatli olalım.

Hep beraber Doğanyol için çalışmak şuurunda olmamız lazım. Bunu başardığımız takdirde çok daha güzel şeylere imza atarız” dedi.

Muhtarlarla düzenlenen toplantı sonrası Tanrıverdi Öğretmenevine geçen Vali Aydın Baruş burada düzenlenen öğle yemeğinde Şehit Aileleri, öksüz ve yetim aileleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Tanrıverdi Öğretmenevi Toplantı salonunda, Vali Aydın Baruş başkanlığında, Okul- Aile Birliği Başkanlarına yönelik toplantı düzenlendi.

Okul- Aile Birliği Başkanlarına yönelik düzenlenen toplantıya; İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural, İlçe Belediye Başkanı Hakan Bay, İl Jandarma Komutanı J. Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürleri ve Okul-Aile Birliği Başkanları katıldı.

Okulların Aile Birliklerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Vali Aydın Baruş, Okul Aile Birliği Başkanlarına tek tek söz vererek sorun ve önerilerini dinledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)