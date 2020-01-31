Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Ocak 2020 Cuma 19:15

Vali Baruş Doğanyol ve Pütürge’de İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş depremin etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Baruş Doğanyol ve Pütürge'de İncelemelerde Bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Vali Aydın Baruş’u Doğanyol’da ilçe kaymakamı Yunus Emre Vural ve ilçe belediye başkanı Hakan Bay karşıladı. Doğanyol ilçe meydanındaki yemek dağıtımına katılan Vali Baruş ve Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, mobil yemek aracını inceleyip vatandaşlara yemek dağıttılar. Malatya Barosunca toplanan yardımları ilçeye ulaştıran Baro Başkanı Enver Han ile bir süre sohbet eden Vali Baruş, duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Daha sonra Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ile ilçede kurulması planlanan konteyner alanında incelemelerde bulundular. Buradan Gökçe Mahallesine geçen Vali Baruş AFAD tarafından kurulan çadırlar ile ilgili ilçe kaymakamı Yunus Emre Vural’dan bilgiler aldı.

Gökçe Mahallesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemini gözlemleyen Vali Aydın Baruş ve Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık vatandaşın depremin olumsuz etkilerinden bir an önce kurtulması için yıkımların hızla devam edeceğini söyledi. Vali Baruş konuşmasında; “Deprem neticesinde onlarca vatandaşımız yaralandı. Yüzlerce binada ağır hasar ve göçükler oluştu. Gökçe Mahallesinde de önemli oranda göçükler var. Bu hasarlı binaların yıkımına başladık. Vatandaşlarımızın psikolojisinin düzelmesi amacıyla bu manzaraları mümkün olduğunca çabuk ortadan kaldırmak istiyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri bu yıkım çalışmalarına başladılar. Bu olumsuz havanın değişiminin hemen ardından vatandaşlarımızın barınabileceği güzel mekanlar inşa etmek için çalışmalara başlayacağız. Toki bölgesinde yer tespit çalışmalarına başlandı. Bu mahallemizde acil ihtiyaca binaen konteyner kent kuracağız. Daha sonra ise kalıcı konutların yapımına başlayacağız. İnşallah bu sene içerisinde bu yaraları saracağımıza inanıyorum. Bizlere vermiş oldukları destekler için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum.

Çevre ve şehircilik Bakanımızın talimatı üzerine burada bulunan ağır hasarlı binaların yıkımına başladık. Bu mahallemizdeki diğer riskli yapıları da temizleyip bu olumsuz havayı dağıtacağız. Bu deprem çalışmalarında Doğanyol ve Gökçe’de görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından Pütürge ilçesine geçen Vali Baruş ve Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ı ilçe kaymakamı Recep Aydın ve ilçe belediye başkanı Mikail Sülük karşıladı. Tarım ve Orman Bakanlığınca deprem nedeniyle gönderilen, hayvanları telef olan çiftçilere İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit tarafından “20 adet küçükbaş hayvan” teslim edildi. Vali Baruş ve beraberindekiler Pütürge konteyner kent alanını inceledikten sonra ilçeden ayrıldılar.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MTTB Genel Başkanı Karayel’den Geçmiş Olsun Ziyareti MTTB Genel Başkanı Karayel’den Geçmiş Olsun...
Cemile Teyze’ye Başkan Gürkan Sahip Çıktı Cemile Teyze’ye Başkan Gürkan Sahip Çıktı
Çalık, “Depremden 1 saat sonra deprem bölgesindeydik” Çalık, “Depremden 1 saat sonra deprem bölgesindeydik”
Başkan Gürkan, “Acılar Paylaştıkça Azalır, Sevinçler Paylaştıkça Çoğalır” Başkan Gürkan, “Acılar Paylaştıkça Azalır,...
Büyükşehir Depremde Yaralanan Hayvanların Tedavilerini Yapıyor Büyükşehir Depremde Yaralanan Hayvanların Tedavilerini...
Vali Baruş ve Başkan Gürkan, Kale ilçesine bağlı mahalleleri gezdiler Vali Baruş ve Başkan Gürkan, Kale ilçesine bağlı...
MTÜ Senatosu’ndan Bayrak ve Kudüs Kararları MTÜ Senatosu’ndan Bayrak ve Kudüs Kararları
Vali Baruş Depremden Etkilenen Kale İlçesinde İncelemelerde Bulundu Vali Baruş Depremden Etkilenen Kale İlçesinde İncelemelerde...
Deprem Nedeniyle Yıkılması Planlanan Binalar İle İlgili Toplantı Düzenlendi Deprem Nedeniyle Yıkılması Planlanan Binalar İle...
MHP Malatya İl Başkanlığına Mesut Samanlı Atandı MHP Malatya İl Başkanlığına Mesut Samanlı Atandı
Malatya Valiliği Basın Duyurusu (30.01.2020) Malatya Valiliği Basın Duyurusu (30.01.2020)
Bakan Soylu ve Bakan Koca Malatya’da Bakan Soylu ve Bakan Koca Malatya’da
Malatya Valiliği Basın Duyurusu (29.01.2020) Malatya Valiliği Basın Duyurusu (29.01.2020)
Türkiye Belediyeler Birliği Yönetimi Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu Türkiye Belediyeler Birliği Yönetimi Geçmiş Olsun...
Bakan Kurum Malatya Merkez ve İlçelerinde İncelemelerde Bulundu Bakan Kurum Malatya Merkez ve İlçelerinde İncelemelerde...
Yukarı Çık
banner687
banner691

MTTB Genel Başkanı Karayel’den Geçmiş Olsun...
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve beraberindeki...

Haberi Oku