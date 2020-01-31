Vali Baruş Doğanyol ve Pütürge’de İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş’u Doğanyol’da ilçe kaymakamı Yunus Emre Vural ve ilçe belediye başkanı Hakan Bay karşıladı. Doğanyol ilçe meydanındaki yemek dağıtımına katılan Vali Baruş ve Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, mobil yemek aracını inceleyip vatandaşlara yemek dağıttılar. Malatya Barosunca toplanan yardımları ilçeye ulaştıran Baro Başkanı Enver Han ile bir süre sohbet eden Vali Baruş, duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Daha sonra Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ile ilçede kurulması planlanan konteyner alanında incelemelerde bulundular. Buradan Gökçe Mahallesine geçen Vali Baruş AFAD tarafından kurulan çadırlar ile ilgili ilçe kaymakamı Yunus Emre Vural’dan bilgiler aldı.

Gökçe Mahallesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemini gözlemleyen Vali Aydın Baruş ve Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık vatandaşın depremin olumsuz etkilerinden bir an önce kurtulması için yıkımların hızla devam edeceğini söyledi. Vali Baruş konuşmasında; “Deprem neticesinde onlarca vatandaşımız yaralandı. Yüzlerce binada ağır hasar ve göçükler oluştu. Gökçe Mahallesinde de önemli oranda göçükler var. Bu hasarlı binaların yıkımına başladık. Vatandaşlarımızın psikolojisinin düzelmesi amacıyla bu manzaraları mümkün olduğunca çabuk ortadan kaldırmak istiyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri bu yıkım çalışmalarına başladılar. Bu olumsuz havanın değişiminin hemen ardından vatandaşlarımızın barınabileceği güzel mekanlar inşa etmek için çalışmalara başlayacağız. Toki bölgesinde yer tespit çalışmalarına başlandı. Bu mahallemizde acil ihtiyaca binaen konteyner kent kuracağız. Daha sonra ise kalıcı konutların yapımına başlayacağız. İnşallah bu sene içerisinde bu yaraları saracağımıza inanıyorum. Bizlere vermiş oldukları destekler için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum.

Çevre ve şehircilik Bakanımızın talimatı üzerine burada bulunan ağır hasarlı binaların yıkımına başladık. Bu mahallemizdeki diğer riskli yapıları da temizleyip bu olumsuz havayı dağıtacağız. Bu deprem çalışmalarında Doğanyol ve Gökçe’de görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından Pütürge ilçesine geçen Vali Baruş ve Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ı ilçe kaymakamı Recep Aydın ve ilçe belediye başkanı Mikail Sülük karşıladı. Tarım ve Orman Bakanlığınca deprem nedeniyle gönderilen, hayvanları telef olan çiftçilere İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit tarafından “20 adet küçükbaş hayvan” teslim edildi. Vali Baruş ve beraberindekiler Pütürge konteyner kent alanını inceledikten sonra ilçeden ayrıldılar.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)